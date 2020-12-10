AB’nin yaptırımları bizi hiç ırgalamaz!

Azerbaycan’ın işgalci Ermenistan’a karşı kazandığı büyük zafer için düzenlenen kutlamalarına katılmak üzere kardeş ülkeye giden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda önemli açıklamalarda bulundu, sorulara cevap verdi. Erdoğan, AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye’ye yönelik yaptırımların gündeme alınması halinde Türkiye’nin tepkisinin ne olacağına ilişkin soruya, şu karşılığı verdi:

1963’ten beri sabrediyoruz

“Türkiye’ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı, Türkiye’yi çok fazla da ırgalamaz. Biz, resmi olarak 1963’ten bu yana AB bize zaten sürekli yaptırım uyguluyor. Hiçbir zaman AB dürüst davranmamıştır. Hiçbir zaman AB verdiği sözün arkasında durmamıştır. Ama biz o günden bugüne hep sabrettik. Hâlâ da sabrediyoruz. Şu anda atacakları adımlar, verecekleri kararlar nedir bunların hepsini göreceğiz ama samimi olan, dürüst olan liderler zaten bu sürece yönelik gayet dik duruyorlar ve Türkiye’ye karşı yapılacak bu tür yaklaşımlara da sıcak bakmıyorlar.”

Yunanistan sürekli masadan kaçtı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in ‘Türkiye, iki ülke arasındaki sorunları AB-Türkiye krizine dönüştürdü’ açıklamasının hatırlatılması üzerine Erdoğan, şunları dile getirdi: “Aslında sürekli masadan kaçanlar bunlar. Hiçbir zaman bunlar masada durmadılar. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan’ı tekrar masaya çağırdığını ancak yine masadan kaçtılar. Ondan önceki süreçte de sürekli masadan kaçtılar. Özellikle de bir farklı adım da örneğin ‘Arnavutluk-Türkiye-Yunanistan arasında bir adım atılsın’ dendi bunda da yine ne yazık ki masaya gelmediler.

Dik durmaya devam edeceğiz

Bu tür hep masadan kaçma, hep yalan üzerine siyaset, böyle bir yaklaşımın içerisindeler. Biz ise dünden bugüne nasıl dik durduysak bundan sonra da dimdik yolumuza devam ediyoruz. Doğu Akdeniz’le alakalı olarak da oradaki haklarımız neyse bu haklarımızı korumaya devam edeceğiz, bunun yanında Kuzey Kıbrıs’ın haklarını sonuna kadar korumaya devam edeceğiz, buralardan taviz vermemiz asla mümkün değildir. Ama eğer Yunanistan gerçekten bir komşu olarak dürüst davranırsa bizler de masada olmaya devam ederiz.”

Başkan olacak Biden’i iyi tanırım!

Joe Biden sonrası ABD-Türkiye ilişkileri de sorulan Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: “Ben Biden’la yabancı birisi değilim. Obama döneminden de gayet iyi tanışan birisiyim. Rahatsızlandığım dönemde beni evimde ziyaret etti. Dünyada siyaset maalesef çok çirkin ilerliyor. Yani aklına herhangi bir şey gelen, bakıyorsunuz hemen masaya yaptırımı getiriyor. Yani Türkiye ile Amerika arasında nasıl bir süreç var, yani biz NATO’da beraber değil miyiz? Şu anda ise maalesef bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz. Sayın Biden şöyle görevi bir üstlensin, sonra herhalde oturup bazı şeyleri konuşacağız. Sizin ülkenizden birileri oralara negatif bazı şeyler sufle edebilir o önemli değil, onlar siyasetin acemileridir zaten ama biz Amerika’yla bu süreci çok daha farklı bir şekilde işleteceğimize inanıyorum.”

Ay-yıldız Karabağ’da dalgalanıyor

Azerbaycan’ın Karabağ zaferine değinen Erdoğan, şunları söyledi: “44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor. Milletimiz ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz birlikte tüm Türk dünyası 30 yıllık adaletsizliğe son verilmiş olmasının sevincini yaşıyor. İlk günden itibaren Azerbaycan’ın haklı mücadelesine elimizdeki tüm imkanlarla destek verdik. Böylece milletimizi tek Parti CHP’sinin 1944 yılında Boraltan Köprüsü’nde ülkemize yaşattığı utançtan da kurtarmış olduk. Can Azerbaycan’a olan desteğimiz, devam edecektir.”

Fransa ırkçılığın ev sahibi

Başakşehir-Paris Saint Germain maçında yaşanan hakem ırkçılığı da sorulan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Fransa’daki, Başakşehir- Saint Germain maçında meydana gelen bu hadise, Fransa’nın son dönemlerdeki özellikle ırkçı yaklaşımlarının, ırkçı söylemlerinin yeni bir ifadesidir ve buradaki bu yaklaşım asla affedilemez. Medipol Başakşehir sahadan çekilerek çok kararlı bir duruş sergiledi. Fransa maalesef ırkçı söylemlerin, ırkçı yaklaşımların yoğunlaştığı bir yer haline geldi ve temenni ederiz ki bu akşamki bu maç gayet suhuletle biter ve böylece de yola aynı şekilde devam ederiz.”