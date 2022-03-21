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Dünya AB'nin petrol korkusu! Karar alamadılar
Dünya

AB'nin petrol korkusu! Karar alamadılar

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'ya petrol ambargosu konusunda karar verilmediğini ancak yeni yaptırımların uygulanacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 23:55:00 -
AB'nin petrol korkusu! Karar alamadılar

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dışişleri ve savunma bakanları toplantılarının ardından basın açıklamasında bulundu.

Borrell, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya yaptırımların süreceğini ancak bu hafta içerisinde yeni bir paketin kabul edilmeyeceğini bildirdi.

Petrol ambargosunda karar çıkmadı

Rusya'ya petrol ambargosu uygulanması konusunda herhangi bir karar çıkıp çıkmadığına ilişkin soru üzerine Borrell, enerji konularını gündeme getiren bazı üye ülkelerin olduğunu ve ilginç tartışmaların yaşandığını ancak bir karar alınmadığını kaydetti.

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