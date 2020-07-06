AB'nin Belgrad-Priştine Diyalog Süreci tekrar hareketlendi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Sırbistan ile Kosova arasında normalleşmeyi hedefleyen Belgrad-Priştine Diyalog Süreci'nin uzun zamandan sonra ilk toplantısının 12 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, günlük basın toplantısında, Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in 12 Temmuz'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ev sahipliğinde Brüksel'de bir araya geleceğini duyurdu.

Diyalog toplantılarının Kasım 2018'den beri gerçekleştirilemediğini anımsatan Stano, toplantıya AB'nin Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak'ın da katılacağını, ikili ilişkilerin yanı sıra Batı Balkanlar'daki bölgesel gelişmelerin ele alınacağını ifade etti.

Brüksel'de, 19 Nisan 2013'te eski Kosova Başbakanı Thaçi ve Sırp mevkidaşı İvitsa Dacic, AB ve uluslararası toplum tarafından "tarihi" olarak nitelendirilen İki Ülke Arasında İlişkilerin Normalleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamıştı.

