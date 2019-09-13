Ablasını 25 yerinden bıçakladı, kaçarken ambulansı aradı

Adana’da ablasını 25 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlının, kaçarken ambulansı arayıp "ablamı bıçakladım çabuk yetişin onu kurtarın" dediği ortaya çıktı.

Olay, dün Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’ndeki 73112. Sokak’taki 3 katlı evin 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, Sultan B. (34), kardeşi Ali B. (25) ve annesiyle birlikte yaklaşık 6 ay önce Fatih Mahallesi’ndeki eve taşındı. Ali B. bugün sabah saatlerinde ev sahibi Zübeyde Kurtar’ın evine gelip kapıyı çalarak "Buranın adresi nedir? Ambulans çağırın. Ben ablamla kavga ettim" deyip kaçtı. Bunun üzerine şüphelenen kadın aşağı inip Sultan B.’nin kanlar içinde yerde yattığını görünce çığlık atıp şoka girdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının yaklaşık 20 yerinden bıçaklanıp öldürüldüğünü belirledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri ise zanlıyı bulmak için hemen çalışma başlattı. Polis, görgü şahitlerinden aldığı bilgiler doğrultusunda zanlının kaçış yönüne doğru ekipleri kaydırıp şok baskınlar yaptı. Dedektifler olaydan sadece 2 dakika sonra Mithatpaşa Mahallesi’nde zanlıyı bıçakla birlikte aldı. Zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bu arada kadını evde kanlar içinde görünce şoka giren ve gözyaşlarına boğulan ev sahibesini komşuları teskin etmeye çalıştı. Gözaltına alınan Ali B.’nin hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, gasp ve tehdit suçlarından 12 kaydının bulunduğu en son hırsızlık suçundan dolayı cezaevine girdiği, denetimli serbestlik yasası kapsamında çıktığı ve her gün polis merkezine giderek imza verdiği öğrenildi. Zanlının ablasını ise uyuşturucu parası vermediği için öldürdüğü ileri sürüldü. Şahsın ilk ifadesinde, "Ablamı hırsız sandım o yüzden bıçakladım" dediği ileri sürüldü.

"Bıçakladı kurtarın diye ambulansı aradı"

Ali B.’nin emniyetteki sorgusunda ablasını hırsız sandığını söylemeye devam ettiği daha sonra da korkup kaçtığını kaçarken de adresi sorup ambulansı da kendisinin aradığını söylediği öğrenildi. Polis, bunun üzerine 112 kayıtlarına bakıldığında 112’yi zanlının arayarak, "Ablamı bıçakladım, çabuk bu adrese gidin onu kurtarın" diye konuştuğu ortaya çıktı.

Bu arada genç kadının adli tıp kurumunda yapılan otopsi de 25 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Genç kadın, yakınları tarafından morgdan alınıp toprağa verildi. Zanlı kardeş ise emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.