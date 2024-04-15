‘Ablamın babasını da yakında herkes öğrenecek!’ Metin Akpınar ekolünün bir ahlaksızlığı daha patladı

Atatürkçü Metin Akpınar’ın 1987 yılında Suphiye Ormancı ile Antalya’da yaşadığı tek gecelik gayri meşru ahlaksız ilişki sonrası kız çocuğunun dünyaya geldiği ancak oyuncunun çocuğa bakmadığı ortaya çıkmıştı. Seküler yaşam tarzının sebebiyet verebileceği rezilliklerden yalnızca birini net şekilde gösteren bu olay, geçen sene Akpınar’ın kızlarından Duygu Nebioğlu’nun basına demeç vermesi ve Akpınar’a açtığı davanın sonuçlanmasıyla gün yüzüne çıkmıştı.

Ablasının babası da başka bir ünlü oyuncuymuş!..

Duygu Nebioğlu, Akpınar ekolünün ne denli iğrençliklere imza attığını ortaya koydu. Nebioğlu, “Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından” dedi.

Sabah’tan Tuba Kalçık’a verdiği röportajda Nebioğlu şunları söyledi:

“Annemin 6 çocuğu var. İkisi Almanya'daki evliliğinden. 4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor.

Ben yine Metin Akpınar'la görüşebildim. Babası, ablamla görüşmeyi bile kabul etmiyor. Ama dava sonuçlanınca benimki gibi uzun süre konuşulacak. Ben nasıl fiziksel olarak Metin Akpınar'a benziyorsam, o da babasına benziyor. Medya dünyasından çok ünlü bir isim. Bu konuya dair daha fazla konuşamam. Annem de galiba bu davanın sonucunu bekliyor. Dava sonuçlanınca ortaya çıkacak diye düşünüyorum.”

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