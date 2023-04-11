  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ABD'yi terleten PKK/YPG soruları! Teröristbaşının konvoyunda ABD'li askerlerin ne işi var?
Gündem

ABD'yi terleten PKK/YPG soruları! Teröristbaşının konvoyunda ABD'li askerlerin ne işi var?

Yeniakit Publisher
2023-04-11 03:56:00 - 2023-04-11 03:57:27

PKK/YPG'nin elebaşlarından biri olan Ferhat Abdi Şahin'in Irak'ta bulunan Süleymaniye Havalimanı’nın yakınlarında SİHA saldırısı sonucu öldüğü iddia edildi. CENTCOM Sözcüsü Joe Buccino, yaptığı açıklamada aynı konvoyda 3 ABD askerinin de bulunduğunu belirtti. TRT World muhabiri ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsüne bu gelişmeler ışığında sorular sordu ancak sözcü topu başkasına atmayı tercih etti.

7 Nisan Cuma günü ABD kontrolündeki bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin teröristbaşı 'Mazlum Kobani' ve 'Şahin Cilo' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in Süleymaniye Havalimanı’nın yakınlarında SİHA operasyonda öldürüldüğü ve aynı konvoyda 3 ABD askerinin de bulunduğu CENTCOM tarafından doğrulandı.

The Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan CENTCOM Sözcüsü Joe Buccino, saldırı sırasında terörist Ferhat Abdi Şahin ile birlikte konvoyda 3 ABD askerinin bulunduğunu bildirmişti.

Sözcü cevap vermedi

TRT World Washington muhabiri Yunus Paksoy, PKK/YPG teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin ile ilgili merak edilen soruları ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel'e sordu.

Paksoy Patel'e, ABD'nin Suriye'den Irak'ın kuzeyine yaptığı son ziyarette PKK/YPG teröristbaşı 'Mazlum Kobani'ye koruma teklif edip etmediğini sorusunu yöneltti. Sözcü, konu hakkında bilgisi olmadığını söyleyerek cevap vermekten kaçındı.

İşte ABD Sözcüsünün cevaplayamadığı o sorular:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Paksoy: ABD artık Amerikalıların hayatını riske atıp Mazlum Abdi'ye 7/24 kişisel koruma mı sağlıyor nereye giderse gitsin? Bu adam sizin Yabancı Terör Örgütleri listenizdeki bir örgütün saflarından gelme biri.

Patel: Pentagon, konvoya saldırıyı soruşturuyor. ABD askeri personelinin canını ve güvenliğini tehlikeye atacak her eyleme güçlü şekilde karşı çıkıyoruz.

Paksoy: Mazlum Abdi ile seyahat ediyorlardı. Teyit edebilir misiniz?

Patel: Pentagon’a sorun.

Paksoy: ABD askeri neden oradaydı peki?

Patel: Pentagon’a sorun.

Mazlum Kobani, Türkiye'ye karşı ABD'ye çağrı yaptı! Hiç mi akıllanmıyorsunuz alçaklar
Mazlum Kobani, Türkiye'ye karşı ABD'ye çağrı yaptı! Hiç mi akıllanmıyorsunuz alçaklar

Dünya

Mazlum Kobani, Türkiye'ye karşı ABD'ye çağrı yaptı! Hiç mi akıllanmıyorsunuz alçaklar

Türkiye bombaladı, bir ABD askeri etkilendi! Aslında etkilenen terörist başı Mazlum Abdi imiş!
Türkiye bombaladı, bir ABD askeri etkilendi! Aslında etkilenen terörist başı Mazlum Abdi imiş!

Gündem

Türkiye bombaladı, bir ABD askeri etkilendi! Aslında etkilenen terörist başı Mazlum Abdi imiş!

ABD alçaklığı! Terörist Mazlum’a özel yapmışlar
ABD alçaklığı! Terörist Mazlum’a özel yapmışlar

Gündem

ABD alçaklığı! Terörist Mazlum’a özel yapmışlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23