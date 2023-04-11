ABD'yi terleten PKK/YPG soruları! Teröristbaşının konvoyunda ABD'li askerlerin ne işi var?

7 Nisan Cuma günü ABD kontrolündeki bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin teröristbaşı 'Mazlum Kobani' ve 'Şahin Cilo' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in Süleymaniye Havalimanı’nın yakınlarında SİHA operasyonda öldürüldüğü ve aynı konvoyda 3 ABD askerinin de bulunduğu CENTCOM tarafından doğrulandı.

The Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan CENTCOM Sözcüsü Joe Buccino, saldırı sırasında terörist Ferhat Abdi Şahin ile birlikte konvoyda 3 ABD askerinin bulunduğunu bildirmişti.

Sözcü cevap vermedi

TRT World Washington muhabiri Yunus Paksoy, PKK/YPG teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin ile ilgili merak edilen soruları ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel'e sordu.

Paksoy Patel'e, ABD'nin Suriye'den Irak'ın kuzeyine yaptığı son ziyarette PKK/YPG teröristbaşı 'Mazlum Kobani'ye koruma teklif edip etmediğini sorusunu yöneltti. Sözcü, konu hakkında bilgisi olmadığını söyleyerek cevap vermekten kaçındı.

İşte ABD Sözcüsünün cevaplayamadığı o sorular:

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Paksoy: ABD artık Amerikalıların hayatını riske atıp Mazlum Abdi'ye 7/24 kişisel koruma mı sağlıyor nereye giderse gitsin? Bu adam sizin Yabancı Terör Örgütleri listenizdeki bir örgütün saflarından gelme biri.

Patel: Pentagon, konvoya saldırıyı soruşturuyor. ABD askeri personelinin canını ve güvenliğini tehlikeye atacak her eyleme güçlü şekilde karşı çıkıyoruz.

Paksoy: Mazlum Abdi ile seyahat ediyorlardı. Teyit edebilir misiniz?

Patel: Pentagon’a sorun.

Paksoy: ABD askeri neden oradaydı peki?

Patel: Pentagon’a sorun.