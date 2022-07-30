ABD'yi tehdit etmişlerdi... Savaşa hazırlanıyorlar

Tüm dünya Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını takip ederken, bağımsızlık iddiasındaki Tayvan ve destekçisi ABD ile gerilim halinde olan Çin, paylaştığı görüntülerle gözdağı verdi.

Cuma günü Weibo'da paylaşılan görüntüler, Pekin'in Washington'u 'Tayvan konusundaki provokasyonlar' nedeniyle uyarmasının ardından geldi.

Merkezi Shandong eyaleti Weifang'da bulunan PLA'nın 80. Ordu Grubu'nun Weibo sayfasında yayınlanan görüntülerde, Mandarin dilinde sadece iki karakter içeren bir mesaj yer aldı. Kısa sürede 300.000'den fazla olumlu tepki ve yaklaşık 20.000 yorum alan görüntülerdeki not ise, merak konusu halinde geldi.

Savaşa hazırlık

Görüntülerde yer alan ifade, "savaş için hazırlık" veya "savaşmaya hazır" olarak tercüme edilse de, Çin yönetimine yakın Global Times, doğru çevirinin "Savaşa hazırlık!" olduğunu bildirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmi gazetesi People's Daily'nin İngilizce yan kuruluşu olan Global Times, Çin Devlet Başkanı ve iktidardaki Komünist Parti'nin lideri Şi Cinping'in daha önce, 'sadece savaşabilenlerin savaşların başlamasını durdurabileceğini, yalnızca savaşa hazırlananların bir çatışmaya girmek zorunda olmadığı' şeklindeki sözlerini hatırlattı.

LA'nın 80. Ordu Grubu, bir yorumda ek bir açıklamada bulunarak, "Savaş için hazırlanmanın temel sorumluluğunu ve güçlü bir ordunun hücum etme sorumluluğunu aklımızda tutmalıyız." ifadelerini kullandı.

95. yıl hazırlıkları

Görüntüler Çin ve Tayvan'a gözdağı şeklinde yorumlansa da, bazıları PLA'nın 95. kuruluş yıldönümü 1 Ağustos için hazırlık olabileceğini ileri sürdü.

Çin ordusu yoğun bir katılımla kutlamalara hazırlanırken, Weibo gönderisi böyle yorumlanabilir. Ancak ağırlıktaki görüş, Şi ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Çin liderinin ABD'ye çok anlamlı bir mesaj gönderdiği telefon görüşmesinden sadece bir gün sonra gelmesi, 'gözdağı' yorumunu güçlendirdi.

"Ateşle oynayanlar ateşle yok olur"

Çin Devlet Başkanı Şi'nin, ABD Başkanı Biden'la görüşmesinde Tayvan kriziyle ilgili "Ateşle oynayanlar, ateşle yok olacaklardır" uyarısı yaptığı bildirildi.

Biden, ABD'nin adaya ilişkin politikasının değişmediği konusunda ısrar etse de, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Ağustos ayında Tayvan'ı ziyaret etmeyi planladığına dair söylentileri yalanlamadı.

Pentagon'un bölgeye ek gemiler ve savaş uçakları göndermek için bir "acil durum planı" yaptığı bildirilirken Çin, bunun sonuçları olacağı konusunda uyardı. Bazı uzmanlar Çin'in bu kez, Tayvan'a saldırabileceğini söylüyor.

Pekin, adayı resmi olarak, zamanı geldiğinde yeniden entegre edilecek, Çin'in bölgesi olarak görüyor. Tayvan, 1949'da Çin iç savaşında PLA'ya yenildikten sonra, ABD yardımıyla anakarayı terk eden milliyetçi Kuomintang'ın kontrolü altındaydı.

Star Gazetesi