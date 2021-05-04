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Dünya ABD'yi şoke eden tehdit! Askerleri hemen geri çekmeye başladı
Dünya

ABD'yi şoke eden tehdit! Askerleri hemen geri çekmeye başladı

Taliban'ın "ABD'nin çekilmemesi eylem yolunu açtı" tehdidinin ardından ABD'nin geri adım attığı ortaya çıktı. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Afganistan'dan 60 C-17 uçağı yükü kadar ekipmanın çıkarıldığını ve çekilmenin yüzde 2 ila 6 tamamlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 20:58:00 -
ABD'yi şoke eden tehdit! Askerleri hemen geri çekmeye başladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüne kadar Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini çekme kararının ardından geçen hafta başlayan çekilme faaliyetleri devam ediyor.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada "Başkan'ın kararından beri, ABD yaklaşık 60 adet C-17 uçağı yükü kadar malzemeyi Afganistan'dan çıkardı ve Savunma Lojistik Ajansına imha edilmek üzere 1300 parça ekipman teslim edildi." ifadesine yer verildi.

ABD'nin Afganistan'daki "New Atontik" askeri tesisini Afgan Ulusal Ordusuna teslim ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Kuvvetler Komutanlığı çekilmenin yüzde 2 ila 6 tamamlandığını tahmin ediyor." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Komutanlığın, haftalık olarak yaklaşık çekilme oranlarına ilişkin açıklama yapacağı kaydedildi.

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Taliban'la Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak Başkan Joe Biden yönetimi 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

Taliban'dan tehdit

Öte yandan Taliban, geri çekilmeyi erteleyen ABD'ye sert tepki göstererek tehdit etmişti. Taliban, "ABD'nin geri çekilmeyi ertelemesi eylem yolunu açmıştır" açıklaması gelmişti.

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