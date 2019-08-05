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ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'

Almanya, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki güçlere katılma çağrısına bir kez daha olumsuz yanıt verdi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:06
ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'

Almanya, Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanması amacıyla ABD öncülüğünde oluşturulacak donanma gücüne katkıda bulunmayı bir kez daha reddetti.

Hükümet Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile hükümetin tamamının, Hürmüz Boğazı'nda ABD öncülüğünde oluşturulacak uluslararası askeri koalisyonda yer almayı düşünmediğini açıkladı.

"Katılmayı düşünmüyoruz"

Basın toplantısı düzenleyen Sözcü, “Şansölye, şu anki mevcut durum ve mevcut şartlar altında ABD öncülüğündeki görev gücüne katılmayı düşünmüyor. Alman hükümetindeki herkes bu konuda hemfikir” dedi.

ABD'nin başkent Berlin'deki elçiliği, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol tankerlerini iran'a karşı koruma amacıyla uluslararası bir askeri koalisyon için Almanya'dan resmen destek istediğini duyurmuştu. ABD, Almanya'nın bu konuda Fransa ve İngiltere'ye katılmasını talep etmişti.

Ancak ABD'nin teklifi daha önce de Alman siyasetçiler tarafından reddedilmişti. Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ‘hayır' yanıtı vereceklerini duyurmuştu. Almanya'nın askeri gerilimin artmasını istemediğini söyleyen Maas, diplomasiden yana olduklarını vurgulamıştı.

Geçen yıl, dünyada denizyoluyla taşınan tüm hammadde ve petrolün üçte biri Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Ancak mayıs ve haziran aylarında altı tanker bölgede saldırıya uğradı. Başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler bu saldırılardan İran'ı sorumlu tutuyor ancak Tahran bunu reddediyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:06
  1. ABD
  2. Almanya

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp30 dk önce
    Bende bizim Dışişleri Bakanımızin başlıktaki gibi "biz yokuz" diye acıklamada bulundugunu zannettiydim. Yazık Almanlar söylemiş ki Amerika onlara bize ettiginin yüzde birini dahi yapmaksızın.
  • hercaihercai32 dk önce
    uyan tc22 dk öncealmanya akıllı davranıyor. öyle her s hıyardır diyenin peşine tuzluğu kapıp koşmuyor. bravo almanya. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede yahudistan abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir.(gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.) uyan tc ye katiliyorum! Yahudiler, yani icimizdeki sabatayistler en buyuk dusmanimizdir!.
  • uyan tcuyan tc58 dk önce
    almanya akıllı davranıyor. öyle her s..kim hıyardır diyenin peşine tuzluğu kapıp koşmuyor. bravo almanya. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede yahudistan abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir.(gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.) .

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