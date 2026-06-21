Galatasaray'ın Gül'ü Deniz: A Bola son durumu yazdı!
A Bola'nın haberine göre; yerli forvet rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Porto'nun 21 yaşındaki milli golcüsü Deniz Gül'ü en yakından takip eden kulüp konumunda.
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A Bola'nın haberine göre; yerli forvet rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Porto'nun 21 yaşındaki milli golcüsü Deniz Gül'ü en yakından takip eden kulüp konumunda.
A Bola'nın manşetlerine taşıdığı son dakika gelişmesine göre, Galatasaray'ın milli santrfor Deniz Gül için yürüttüğü transfer operasyonunda sıcak saatler yaşanıyor.
Yeni sezondaki yabancı kuralını (10+4) göz önünde bulunduran Galatasaray, yerli forvet rotasyonunu güçlendirmek için Porto forması giyen 21 yaşındaki Deniz Gül’ü listenin ilk sırasına aldı ve Portekiz kulübüyle temaslarını sıklaştırdı.
Porto’nun kadrosuna santrfor Andre Silva'yı katması, Deniz Gül’ün takımdaki geleceğini belirsizleştirdi. Bu hamle, Galatasaray’ın bu transferdeki elini ciddi şekilde güçlendirdi. A Milli Takım ile Dünya Kupası kadrosunda yer alan genç golcünün, Galatasaray forması giymeye oldukça sıcak baktığı belirtiliyor. Porto, sözleşmesinde yüksek bir serbest kalma maddesi bulunan genç yıldız için kapıyı yaklaşık 20 milyon euro civarında açsa da, Galatasaray yönetimi bu rakamı makul seviyelere çekerek transferi bitirmeyi hedefliyor.
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