  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yunan adaları alev alev! Halk kaçacak yer arıyor Sebebini uzmanlar açıkladı! Ayak ağrısı neden olur? İşte duyanları şoke edecek o yönem: Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş Ankara'da ilginç dava: Robot süpürge mahkemeye damga vurdu! Galatasaray'ın Gül'ü Deniz: A Bola son durumu yazdı! Bu baba takımlara karşı ne yapacağız? Fransa, İtalya ve Belçika'yla oynayacağız! 'Terörsüz Türkiye' çatısı altında Doğu Anadolu PalanExtreme ile spora doyacak Hakan Safi anlaşmıştı... Fenerbahçe'de Greenwood işi ciddiye bindi! Fark 10 milyon euro
Spor
4
Yeniakit Publisher
Galatasaray'ın Gül'ü Deniz: A Bola son durumu yazdı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Galatasaray'ın Gül'ü Deniz: A Bola son durumu yazdı!

A Bola'nın haberine göre; yerli forvet rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Porto'nun 21 yaşındaki milli golcüsü Deniz Gül'ü en yakından takip eden kulüp konumunda.

#1
Foto - Galatasaray'ın Gül'ü Deniz: A Bola son durumu yazdı!

A Bola'nın manşetlerine taşıdığı son dakika gelişmesine göre, Galatasaray'ın milli santrfor Deniz Gül için yürüttüğü transfer operasyonunda sıcak saatler yaşanıyor.

#2
Foto - Galatasaray'ın Gül'ü Deniz: A Bola son durumu yazdı!

Yeni sezondaki yabancı kuralını (10+4) göz önünde bulunduran Galatasaray, yerli forvet rotasyonunu güçlendirmek için Porto forması giyen 21 yaşındaki Deniz Gül’ü listenin ilk sırasına aldı ve Portekiz kulübüyle temaslarını sıklaştırdı.

#3
Foto - Galatasaray'ın Gül'ü Deniz: A Bola son durumu yazdı!

Porto’nun kadrosuna santrfor Andre Silva'yı katması, Deniz Gül’ün takımdaki geleceğini belirsizleştirdi. Bu hamle, Galatasaray’ın bu transferdeki elini ciddi şekilde güçlendirdi. A Milli Takım ile Dünya Kupası kadrosunda yer alan genç golcünün, Galatasaray forması giymeye oldukça sıcak baktığı belirtiliyor. Porto, sözleşmesinde yüksek bir serbest kalma maddesi bulunan genç yıldız için kapıyı yaklaşık 20 milyon euro civarında açsa da, Galatasaray yönetimi bu rakamı makul seviyelere çekerek transferi bitirmeyi hedefliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sürat teknesiyle göçmen kaçakçılığı! Hepsi yakalandı
Yerel

Sürat teknesiyle göçmen kaçakçılığı! Hepsi yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri Bodrum açıklarında 18 kaçak göçmeni yakaladı, 2 organizatör gözaltına alındı. Göçmenlerin sürat teknesiyle kaçırılma..
O ilimizde seralar beyaza büründü!
Tarım

O ilimizde seralar beyaza büründü!

Denizli’nin Çameli ilçesinde bir anda bastıran dolu yağışı, tarım alanlarına zarar verdi.
Bakan Hakan Fidan Mısır yolcusu
Dünya

Bakan Hakan Fidan Mısır yolcusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı’na katılmak üzere Mısır’a gidiy..
Silivri Belediyesi'nde seçim sonuçlandı
Siyaset

Silivri Belediyesi'nde seçim sonuçlandı

Silivri Belediye Meclisi’nde başkanvekili seçiminde 3. turda 20 oyla CHP'nin adayı Yalçın Ekici kazandı.
Türkiye FIFA 2026 Dünya Kupası'na veda etti! Golü atan hırsız çıktı
Spor

Türkiye FIFA 2026 Dünya Kupası'na veda etti! Golü atan hırsız çıktı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay’a 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını kaybetti. Karşılaşma..
‘Aday benim’ diyen Erbakan’dan şok sözler! "CHP’li Mansur aday olursa destekleriz"
Siyaset

‘Aday benim’ diyen Erbakan’dan şok sözler! “CHP’li Mansur aday olursa destekleriz”

Çırağan Sarayı’ndaki “balkon pozu”nun ardından Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan’dan ittifak ortaklarına erken rest geldi: “Cumhurb..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23