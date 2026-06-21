Bu baba takımlara karşı ne yapacağız? Fransa, İtalya ve Belçika'yla oynayacağız!

Açık konuşmak gerekirse; Avustralya ve Paraguay'a kaybeden takımın; Fransa, İtalya ve Belçika gibi rakiplere karşı nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Fotospor'a göre; Eğer Dünya Kupası'ndaki performansımızı orada da gösterirsek, bizleri çok daha ağır sonuçlar bekleyebilir.