Bu baba takımlara karşı ne yapacağız? Fransa, İtalya ve Belçika'yla oynayacağız!
Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay'a kaybederek turnuvaya veda ettik. Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimiz ise Fransa, İtalya ve Belçika olacak!
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Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay'a kaybederek turnuvaya veda ettik. Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimiz ise Fransa, İtalya ve Belçika olacak!
Seneler sonra katıldığımız Dünya Kupası'na sadece 2 maçta veda ettik. Açık ara favori çıktığımız Avustralya ve Paraguay karşılaşmalarında gol atamadan yenildik. ABD sınavı ise formalite mücadelesine döndü. O 90 dakikanın ardından da herkes evlerine gidecek...
Yaşadığımız milli hüsranın ardından akıllara UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimiz geldi. Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grupta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşmişti. Turnuvanın lig aşaması, eylül sonu-ekim başında başlayacak. Gruplardaki son iki karşılaşma ise kasım ayında yapılacak.
Açık konuşmak gerekirse; Avustralya ve Paraguay'a kaybeden takımın; Fransa, İtalya ve Belçika gibi rakiplere karşı nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Fotospor'a göre; Eğer Dünya Kupası'ndaki performansımızı orada da gösterirsek, bizleri çok daha ağır sonuçlar bekleyebilir.
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