  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yunan adaları alev alev! Halk kaçacak yer arıyor Sebebini uzmanlar açıkladı! Ayak ağrısı neden olur? İşte duyanları şoke edecek o yönem: Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş Ankara'da ilginç dava: Robot süpürge mahkemeye damga vurdu! Galatasaray'ın Gül'ü Deniz: A Bola son durumu yazdı! Bu baba takımlara karşı ne yapacağız? Fransa, İtalya ve Belçika'yla oynayacağız! 'Terörsüz Türkiye' çatısı altında Doğu Anadolu PalanExtreme ile spora doyacak Hakan Safi anlaşmıştı... Fenerbahçe'de Greenwood işi ciddiye bindi! Fark 10 milyon euro
Spor
4
Yeniakit Publisher
Bu baba takımlara karşı ne yapacağız? Fransa, İtalya ve Belçika'yla oynayacağız!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Bu baba takımlara karşı ne yapacağız? Fransa, İtalya ve Belçika'yla oynayacağız!

Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay'a kaybederek turnuvaya veda ettik. Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimiz ise Fransa, İtalya ve Belçika olacak!

#1
Foto - Bu baba takımlara karşı ne yapacağız? Fransa, İtalya ve Belçika'yla oynayacağız!

Seneler sonra katıldığımız Dünya Kupası'na sadece 2 maçta veda ettik. Açık ara favori çıktığımız Avustralya ve Paraguay karşılaşmalarında gol atamadan yenildik. ABD sınavı ise formalite mücadelesine döndü. O 90 dakikanın ardından da herkes evlerine gidecek...

#2
Foto - Bu baba takımlara karşı ne yapacağız? Fransa, İtalya ve Belçika'yla oynayacağız!

Yaşadığımız milli hüsranın ardından akıllara UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimiz geldi. Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grupta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşmişti. Turnuvanın lig aşaması, eylül sonu-ekim başında başlayacak. Gruplardaki son iki karşılaşma ise kasım ayında yapılacak.

#3
Foto - Bu baba takımlara karşı ne yapacağız? Fransa, İtalya ve Belçika'yla oynayacağız!

Açık konuşmak gerekirse; Avustralya ve Paraguay'a kaybeden takımın; Fransa, İtalya ve Belçika gibi rakiplere karşı nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Fotospor'a göre; Eğer Dünya Kupası'ndaki performansımızı orada da gösterirsek, bizleri çok daha ağır sonuçlar bekleyebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Togg İstanbul servis merkezlerine 4 yeni nokta ekleyecek
Otomotiv

Togg İstanbul servis merkezlerine 4 yeni nokta ekleyecek

Togg, Çekmeköy, Davutpaşa, Levent ve Ümraniye'de yeni Togg Servis ve Teslimat Merkezlerini açacak. Özellikle yoğun nüfuslu ilçelerde konumla..
Laikçi tetikçiler iftira atmıştı! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca hastaneye kaldırıldı
Gündem

Laikçi tetikçiler iftira atmıştı! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca hastaneye kaldırıldı

Psikolojisi bozuk kızının attığı iftira ve seküler bağnazların kışkırtmalarıyla 3 buçuk senesini hapiste geçiren Hiranur Vakfı Kurucusu Yusu..
Laik atak geçirip hafızlık törenine saldırdılar!
Gündem

Laik atak geçirip hafızlık törenine saldırdılar!

Medreselerde düzenlenen icazet törenleri laik kesimi çıldırtmaya devam ediyor. Son olarak Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, yaptığı son a..
Bakan Tekin mektubu okudu! Öğretmenler Ecevit döneminde bakın neler yazmış
Gündem

Bakan Tekin mektubu okudu! Öğretmenler Ecevit döneminde bakın neler yazmış

Denizli'de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bülent Ecevit döneminde öğretmenl..
‘Aday benim’ diyen Erbakan’dan şok sözler! "CHP’li Mansur aday olursa destekleriz"
Siyaset

‘Aday benim’ diyen Erbakan’dan şok sözler! “CHP’li Mansur aday olursa destekleriz”

Çırağan Sarayı’ndaki “balkon pozu”nun ardından Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan’dan ittifak ortaklarına erken rest geldi: “Cumhurb..
İsrail askeri öldürüldü
Dünya

İsrail askeri öldürüldü

Terör devleti İsrail'in soykırımcı ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarda 1 askerinin öldüğünü açıkladı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23