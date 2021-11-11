ABD'yi şok eden gelişme! Yeni F-35 krizi her an patlak verebilir

Rusya'nın beşinci nesil tek motorlu süpersonik gizli avcı uçağı, SU-57'nin denizaşırı ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen daha küçük ve daha hafif bir versiyonu olan Checkmate, Temmuz 2021'de, 'MAKS 2021 Air Show'da yüzünü göstermişti.

Son bilgilere göre uçağın, 14-18 Kasım'da yapılması planlanan Dubai Air Show'da ilk yurt dışı çıkışını yapacağı belirtiliyor.

Temmuz ayındaki lansmandan bir hafta önce yayınlanan bir tanıtım filmi, birkaç ülkeden bir dizi hava kuvvetleri pilotunun uçağı kullandığını gösteriyor. Filmde, herkes normal görevlerini bir kenara bırakıp, uçuş kıyafeti giymeye başlıyor ve bir hava alanında uçağa biniyor.

Su-75 Checkmate tanıtım filminde çarpıcı detay!

Tanıtım filminde uçaklara binen pilotlar Arjantin, Hindistan ve Vietnam'dandı. Ancak, son bölümde gözlemlenebilen bir ülke daha var: Birleşik Arap Emirlikleri

Tanıtım filmi izleyenlerin aklına, 'BAE, yeni Rus savaş uçağının olası bir alıcısı mı?' sorusunu getirdi.

BAE Su-75 Checkmate'e göz atıyor

Rusya'nın Rostec State Corporation ve United Aircraft Corp. (UAC) uçağı Suhoy Tasarım Bürosu tarafından tasarlandı.

Daha önce de belirtildiği gibi, tanıtım videosu BAE'nin bu yeni savaş uçağının olası müşterilerinden biri olabileceğini gösterdi. 2017 yılında, Rusya ve BAE hafif bir savaş uçağı geliştirme konusunda müzakerelerde bulunuyorlardı.

Daha sonra BAE, Trump yönetimi altında ABD ile 23 milyar dolarlık bir silah anlaşması yapmıştı ve bunun bir parçası olarak 2025'ten itibaren 50 Lockheed Martin F-35 alması gerekiyordu. Ancak Biden yönetimi, tüm teklifi yeniden gözden geçirerek anlaşmayı belirsizliğe sürüklüyor.

Bu, Moskova'ya en yeni beşinci nesil savaş uçağı Checkmate'i Abu Dabi'ye pazarlamak için harika bir fırsat sunuyor. Rusya'nın devlete ait şirketi Rostec, Şubat 2017'de Abu Dabi'deki IDEX sırasında hafif bir savaş uçağının ortak geliştirilmesi için BAE Savunma Bakanlığı ile bir anlaşma yaptı.

Ancak anlaşma hiçbir zaman takip edilmedi ve sonunda belirsizliğe bırakıldı.

Son zamanlarda, isimsiz savunma sanayii kaynaklarına atıfta bulunan çeşitli haberlerde, Checkmate'in Rusya-BAE iş birliğinin bir ürünü olduğu ileri sürüldü. İddialara göre uçak, BAE'nin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlandı.

Ülke uçağı satın almaya karar verirse CheckMate'in BAE'nin yaşlanan F-16 filosunun yerini alacağını düşünülüyor.

BAE yıllardır F-35'leri yakından takip ediyor ve istiyor. izlediğini söylemeye gerek yok. Ancak F-35 anlaşmasındaki gecikmeler BAE'yi Rusya'ya yönelmeye sevk edebilir. Bu durumun müttefik ABD'nin çok sert tepkisine neden olacağı tahmin ediliyor.

F-35 mi Su-75 mi?

BAE'nin önündeki bir başka zorluk da, Rusya ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın, ABD yaptırımlarına davetiye çıkarabilmesidir.

Bu yönü araştıran savunma analisti Parth Satam, The EurAsian Times'taki yazısında, şunları yazdı:

"Su-75, birim fiyatı 80 milyon dolar olan F-35'e karşı, 25-30 milyon dolar arasında yani yarıdan daha az maliyetle ticari bir rakip olarak geliştirildi. Ayrıca F-35 konusundaki sıkıntılar artık biliniyor. Şimdiye kadar BAE, Su-75 ve hatta Rus Pantsir hava savunma sistemini alma konusunda resmi olarak bir başvuruda bulunmadı. Ancak böyle bir satın almayı duyurursa, ABD harekete geçecektir."

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