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Dünya ABD'yi sarsan skandal büyüyor! Biden'ın evinden yeni gizli belgeler çıktı
Dünya

ABD'yi sarsan skandal büyüyor! Biden'ın evinden yeni gizli belgeler çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın evinden ve ofisinden çıkan gizli belgeler ülke gündemine bomba gibi düşerken, Biden'ın Wilmington’daki konutunda yapılan aramalar sonucunda 6 gizli belgenin daha bulunduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 12:10:00 -
ABD'yi sarsan skandal büyüyor! Biden'ın evinden yeni gizli belgeler çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD’nin Delaware eyaletinde yer alan Wilmington’daki konutunda yapılan aramalar sonucunda 6 gizli belge daha bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2009-2017 yılları arasında başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma gizli belgeler ortaya çıkmaya devam ediyor. ABD Adalet Bakanlığı'na (DoJ) bağlı müfettişler, Biden'ın ABD’nin Delaware eyaletinde bulunan Wilmington’daki konutunda yaklaşık 13 saat süren bir arama gerçekleştirdi.

6 yeni gizli belde bulundu

Biden'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada, aramalar kapsamında 6 yeni gizli belge bulunduğu belirtildi. Belgelerden bazılarının Biden'ın senatör olduğu zamanlara bazılarının ise ABD’nin eski Başkanı Barack Obama'nın başkan yardımcılığını yürüttüğü döneme ait olduğu öğrenildi.

Aramalar esnasında Biden'ın ve eşi First Lady Jill Biden'ın evde bulunmadığı aktarıldı.

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