ABD'yi sarsacak gelişme! 'Güvenimiz sarsıldı, İHA almaktan vazgeçebiliriz'

RT'nin yerel basından aktardığı haberlere göre Hint ordusunun, ABD'den insansız hava araçları (İHA) alma konusunda tereddütleri artıyor. Sebebiyse tamamen silahlı savaş uçakları karşısındaki maliyeti ve hayatta kalma ihtimali.

Pazar günü Hindustan Times'ta yayınlanan yazıda Yeni Delhi yönetiminin hava kuvvetleri ve ordu için 20 adet Amerikan yapımı MQ-9 Reaper tipi İHA; donanma içinse birkaç uzun mesafeli gözetim uçağı almayı planladığı belirtildi. Beyaz Saray bu talebe yeşil ışık yaktı.

Keşmir hava sahası ve Çin sınırı endişesi

Ancak şimdi ordu, anlaşmanın buna değip değmeyeceğinden şüphe ediyor. Aktarılan bilgiye göre hava kuvvetleri "tartışmalı" Keşmir hava sahası ve uzun Çin sınırında İHA'ların potansiyel performanslarını sergileyip sergileyemeyecekleri konusunda endişeli.

İran'ın ABD İHA'sını düşürmesiyle endişeler daha da arttı

Gazete, Hindistan'ın Amerikan İHA'ları konusundaki şüphelerinin geçtiğimiz ay İran'ın ABD İHA'sını düşürmesiyle daha da güçlendiğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 20 Haziran'da Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, 21 Haziran'da yaptığı basın açıklamasında ABD'ye ait insansız hava aracına eşlik eden ve içinde 35 kişinin bulunduğu bir keşif ve saldırı uçağını da tespit ettiklerini ancak vurmaktan kaçındıklarını söylemişti. Hacızade, "ABD'ye ait casus uçağının tespit edildiği an içerisinde 35 kişinin bulunduğu ABD'nin P-8 (Poseidon) tipi bir casus uçağı da vurulan uçağın yakınlarındaydı. Onu da vurabilirdik ancak bunu yapmadık" demişti.

İran'ın 'onu vurmadık' dediği uçak, Hindistan'ın satın almayı planladığı İHA

Öte yandan CENTCOM, 13 Haziran'da Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine saldırı sonrasında bölgede bulunan ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi silahlı İHA'ya İran tarafından ateş açıldığını ancak uçağın isabet almadığını duyurmuştu.

Hindistan İHA almaktan vazgeçebilir

Adı açıklanmayan üst düzey bir savunma yetkilisi, yüksek maliyet sebebiyle Hindistan'ın avcı uçağı satın almayı düşünebileceğini belirtti.

ABD Hindistan'ı S-400 konusunda baskılamaya çalışıyor

RT'nin aktardığına göre ABD, Hindistan'ı Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmasından dönmek için ikna etmeye çalışıyor.

Hindistan'ın satın almaya devam edeceğini belritmesi üzerine Washington-Yeni Delhi ilişkileri daha da gerginleşti.

Başbakan Narendra Modi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Ulusal güvenlik konularında herhangi bir baskı veya etkiye kapılmayacağız" dedi .

Hindistan ve Rusya arasında Ekim 2018'de S-400 hava savunma sistemleri için 5,43 milyar dolarlık bir anlaşma imzalandı. Aynı Hindistan, 2017 yılında da ABD ile Amerika'nın Süşmanlarına YAptırımlarla Mücadele Yasası (CAATSA) ile alakalı bir anlaşma yapmıştı.