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ABD'yi karıştıran iddia! 'Trump, Fed Başkanı'nı kovmak istiyor'

ABD'de geçen hafta alınan faiz artırım kararı ve hisse senedi piyasalarının aylardır devam eden kayıplarının ardından Başkan Trump’ın, Fed Başkanı'na yönelik ‘memnuniyetsizliğinin’ arttığı ve kovmayı düşündüğü iddia edildi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 17:26
ABD'yi karıştıran iddia! 'Trump, Fed Başkanı'nı kovmak istiyor'

ABD Başkanı Donald Trump’ın son faiz artırım kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ı kovmanın yollarını aradığı iddia edildi.

Bloomberg International’a konuşan konuya yakın dört kaynak, geçen hafta alınan faiz artırım kararı ve hisse senedi piyasalarının aylardır devam eden kayıplarının ardından Trump’ın Powell’a yönelik ‘memnuniyetsizliğinin’ arttığını ve Fed Başkanı’nı kovmayı tartıştığını söyledi.

'Feci bir hamle'

İsmini vermek istemeyen kaynaklar, danışmanlarının Trump’ın Powell’a yönelik bir hamle yapacağını düşünmediğini belirterek, “Başkan’ın son öfke krizinin tatil sırasında dağılmasını bekliyorlar” dedi. Danışmanlardan bir kısmının, Powell’ın kovulmasının ‘feci bir hamle’ olacağı konusunda Trump’ı uyardığı kaydedildi.

Beyaz Saray ve Fed sözcüleri iddiaya dair açıklama yapmayı reddetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 17:26
  1. Fed Başkanı Jerome Powell
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. Trump FED Başkanı'nı kovmak istiyor
  4. skandal iddia

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