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ABD'yi delirten hamle bu mu? İşte Rusya'nın Venezuela planı

ABD ve Rusya, Venezuela'da farklı saflarda duruyor. ABD ülkede darbe çağrısı yaparken Rusya ise Maduro'ya destek mesajı verdi. Rusya'nın Venezuela planı uzmanlar tarafından deşifre edildi. ABD'nin, Rusya'nın bu planı yüzünden Maduro'ya karşı çıktığı öne sürüldü.

25 Ocak 2019 Cuma 19:40
ABD'yi delirten hamle bu mu? İşte Rusya'nın Venezuela planı

Dünya Venezuela'yı konuşuyor. ABD Venezuela'da resmen bir askeri darbe çağrısı yaparken Rusya gibi ülkeler de Maduro'ya destek veriyor. Rusya'nın Venezuela'ya neden destek verdiği merak ediliyordu. Rusya'nın o planı deşifre oldu. Peki ABD Rusya'nın bu planından dolayı mı Maduro'ya karşı çıkıyor?

Yaşanan siyasi kriz nedeniyle Venezuela’da iki farklı parlamento var: Bir yanda Maduro’yu destekleyen Kurucu Meclis, diğer yanda ise ABD tarafından desteklenen Ulusal Meclis. Başkan Maduro’ya yönelik son darbe girişiminin ardından kendisine karşı protesto gösterileri sürerken, muhalefet ve ulusal meclis lideri Juan Guaido kendisini geçici devlet başkanı ilan etti.

Trump ve Latin Amerika ülkeleri Guaido'yu tanıdı

ABD Başkanı Donald Trump Venezuela muhalefet lideri Guaido’yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıklayınca, Maduro da Venezuela’nın ABD ile diplomatik ve politik ilişkilerini sonlandırdığını ilan etti. ABD’nin ardından Kanada, Kolombiya, Brezilya, Peru, Arjantin, Şili, Paraguay ve Guatemala da muhalefet liderini geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı. Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yineledi.

Maduro 72 saat verdi

Maduro “ABD ile diplomatik ilişkileri kesiyoruz” diyerek diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanıdı. ABD ise Venezuela’da yaşananları görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyi’ni acil olarak toplantıya çağırdı ve Venezuela’daki ABD büyükelçiliğinde çalışan ikinci derece personelin ülkeyi terk etmesi talimatını verdi.

Rusya'nın planı ne

Rusya-Venezuela ilişkileri Çin-Venezuela ilişkilerine kıyasla çok daha girift ve ABD açısından çok daha tehlikeli görünüyor. Rusya Venezuela’da deniz ve hava üssü kurmak istiyor. Bunun için önce nükleer başlık taşıyan uçak ve silah sistemlerini “tatbikat” adı altında Venezuela silahlı kuvvetlerine entegre ediyor. Ayrıca Rusya Rosneft petrol şirketiyle Venezuela’ya teknoloji transferi yaparak Venezuela’nın bu alanda ABD’ye bağımlılığını azaltırken, diğer yandan keşfedilen verimli sahalardan petrol çıkartıyor. Böylelikle Venezuela petrolünün yönetiminde söz sahibi olmaya çalışıyor.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 19:40
  1. Maduro
  2. Rusya
  3. Putin

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  • HaktanHaktan58 dk önce
    Rusyayı destekliyorum yeterki amerika beter olsun

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