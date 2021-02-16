  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'yi çılgına çevirecek gelişme: Hindistan katılıyor
Dünya

ABD'yi çılgına çevirecek gelişme: Hindistan katılıyor

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Hüseyin Hanzade, Rusya ile yapacakları ortak tatbikata Hindistan'ın da katılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 15:24:00 -
ABD'yi çılgına çevirecek gelişme: Hindistan katılıyor

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Hüseyin Hanzade, Hindistan'ın da İran ve Rus donanmalarının düzenlediği Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyindeki ortak askeri tatbikata katılacağını belirtti.

Hanzade, devlet medyasında yer alan açıklamasında İran ve Rusya tarafından bugün başlatılan ve "Denizcilik Güvenlik Kuşağı" adı verilen iki günlük askeri tatbikatla ilgili bilgi verdi.

Hindistan Deniz Kuvvetlerinin de İran ve Rus donanmalarının askeri tatbikatına katılacağını aktaran Hanzade, "Önceki tatbikata Çin Deniz Kuvvetleri de katılmıştı ancak bu yılki tatbikat onların yılbaşına denk geldiği için katılamadılar. Bu seneki tatbikatın özelliği Hindistan Deniz Kuvvetlerinin de katılacak olması. Hindistan donanmasının tatbikata katılması önemlidir." ifadelerini kullandı.

Tatbikatın sözcüsü Tuğamiral Gulam Rıza Tehani, tatbikatın, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde ve Umman Denizi'nde 17 bin kilometrelik geniş bir alanı kapsadığını belirtmişti.

Tehani, uluslararası deniz ticaretinin güvenliğinin güçlendirilmesi, korsanlarla mücadele, deniz terörizmi, arama kurtarma alanlarında bilgi paylaşımı ve taktik operasyonlarda tecrübe aktarımı gibi konuların tatbikatın başlıca hedeflerinden olduğunu kaydetmişti.

Aynı bölgede Aralık 2019'da İran, Rusya ve Çin donanmaları tarafından benzer bir tatbikat yapılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kokuşmuş mahallenin sözcüsü bile isyan etti! HDP, CHP, İYİ Parti’ye topa tuttu
Gündem

Kokuşmuş mahallenin sözcüsü bile isyan etti! HDP, CHP, İYİ Parti’ye topa tuttu

Neler Oluyor Hayatta isimli programı sunan Hakan Ural, Gara'da PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan 13 vatan evladıyla ilgili sesini çık..
Gündem

"Stratejik önemi var" diyen Rusya'dan bomba Türkiye açıklaması! "İşbirliği yapabiliriz"

Demir yolu sektörünün Rusya için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Rusya Demiryolları Genel Müdür Birinci Yardımcısı Sergey Pavlov, ..
Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak
Gündem

Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak

Meteoroloji, çok sayıda kent için sarı ve turuncu uyarı yaptı. Bugün İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam edecek, Orta Karadeniz, Akdeni..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay