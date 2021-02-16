ABD'yi çılgına çevirecek gelişme: Hindistan katılıyor

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Hüseyin Hanzade, Hindistan'ın da İran ve Rus donanmalarının düzenlediği Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyindeki ortak askeri tatbikata katılacağını belirtti.

Hanzade, devlet medyasında yer alan açıklamasında İran ve Rusya tarafından bugün başlatılan ve "Denizcilik Güvenlik Kuşağı" adı verilen iki günlük askeri tatbikatla ilgili bilgi verdi.

Hindistan Deniz Kuvvetlerinin de İran ve Rus donanmalarının askeri tatbikatına katılacağını aktaran Hanzade, "Önceki tatbikata Çin Deniz Kuvvetleri de katılmıştı ancak bu yılki tatbikat onların yılbaşına denk geldiği için katılamadılar. Bu seneki tatbikatın özelliği Hindistan Deniz Kuvvetlerinin de katılacak olması. Hindistan donanmasının tatbikata katılması önemlidir." ifadelerini kullandı.

Tatbikatın sözcüsü Tuğamiral Gulam Rıza Tehani, tatbikatın, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde ve Umman Denizi'nde 17 bin kilometrelik geniş bir alanı kapsadığını belirtmişti.

Tehani, uluslararası deniz ticaretinin güvenliğinin güçlendirilmesi, korsanlarla mücadele, deniz terörizmi, arama kurtarma alanlarında bilgi paylaşımı ve taktik operasyonlarda tecrübe aktarımı gibi konuların tatbikatın başlıca hedeflerinden olduğunu kaydetmişti.

Aynı bölgede Aralık 2019'da İran, Rusya ve Çin donanmaları tarafından benzer bir tatbikat yapılmıştı.