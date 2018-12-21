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ABD'yi bekleyen büyük tehlike! Trump hükümeti kapatabilir

Amerika Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump, demokratların bütçe görüşmelerinde onay vermemesi halinde hükümeti kapatacağını açıkladı.

21 Aralık 2018 Cuma 15:42
ABD'yi bekleyen büyük tehlike! Trump hükümeti kapatabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Senato'dan geçen geçici bütçe tasarısını Meksika duvarı için finansman içermediği için imzalamayacak. Beyaz Saray ve Kongre, bütçe konusunda 24 saat içerisinde anlaşamazsa Amerikan federal hükümeti kısmen ve geçici olarak kapanacak.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Beyaz Saray'da görüştüğü Trump'ın federal hükümetin yerel saatle cuma gece yarısı itibarıyla kısmen kapanmasını önleyecek yasa tasarısını imzalamayacağını ifade etti.

Ryan, Beyaz Saray çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, Senato'dan geçen tasarıyı sınır güvenliğine ilişkin meşru endişeleri nedeniyle imzalamayacağını bize bildirdi. Şimdi Temsilciler Meclisi'ne gidip üyelerimizle görüşeceğiz. Hükümeti açık tutmak istiyoruz ancak sınırlarımızı koruyacak bir anlaşma da istiyoruz" ifadesini kullandı.

"Ülkemiz için gerekli"

ABD Senatosu'ndan dün gece geçen geçici bütçe harcama yetkisini 24 saat içerisinde kaybedecek bazı federal kurumlara 8 Şubat 2019'a kadar hükümete ödenek sağlanmasını öngörüyordu.

Ryan'ın açıklamasının ardından Beyaz Saray'da yapılan bir imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Hükümeti finanse eden her bütçe sınır güvenliğini içermeli. Bu, siyasi nedenlerle değil, ülkemiz için gerekli." görüşünü dile getirdi.

Kongre, yerel saatle yarın gece yarısına kadar yeni bir tasarıyı geçiremez ya da Trump geri adım atmazsa federal hükümet bir kez daha kısmi ve geçici olarak kapanacak.

Öte yanan, ABD Savunma, Sağlık, Çalışma ve Eğitim Bakanlıkları, 1 Ekim'de başlayan yeni mali yıl boyunca finansman sağlayacak 854 milyar dolarlık bütçe eylül ayında yasalaştığı için kapanmadan etkilenmeyecek.

Ne anlama geliyor

Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp, 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor.

Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 15:42
  1. ABD
  2. Trump

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  • Türk-İslam MertTürk-İslam Mert29 dk önce
    Katil Yamyam ABD ye inanmayalım güvenmeyelim

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