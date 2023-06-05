  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

PKK şovuna seyirci kaldılar

Tekstil devi iflas etti! 9 bin mağaza 6 ay içinde kapacak

Ankara'da inanılmaz yolsuzluk iddiası! Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu... Devasa paralar...

Ekrem’in beceriksizliği vatandaşı çileden çıkardı

Koltuk pazarlığı yok hizmet aşkı var

İki yeni bakan Yunanistan'ı korkuttu! Büyük paniğe kapıldılar

Brisa'dan araç sahipleri için elektrikli araç hamlesi, müthiş önemli gelişme: Kolları sıvayıp başladı! Türkiye'ye dolar yağacak

Bölgede milyarlarca metreküp doğalgaz olduğu tahmin ediliyor! Türkiye'nin bu hamlesi Batı'yı çıldırtacak

Araç sahipleri aman dikkat! Depoları doldurun, akaryakıtta kötü haberin eli kulağında

Rusya gelişmeyi dünyaya duyurdu: Savunmasız cepheyi seçti! Ukrayna'nın büyük saldırısını engelledik, Yüzlerce kişi öldü
Dünya ABD'yi ayağa kaldıracak açıklama: Artık geri dönüş yok!
Dünya

ABD'yi ayağa kaldıracak açıklama: Artık geri dönüş yok!

Yeniakit Publisher
2023-06-05 13:53:00 -
ABD'yi ayağa kaldıracak açıklama: Artık geri dönüş yok!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "ABD'nin tartışmasız hakimiyet döneminin sona erdiğinin ve artık ona dönüş olmadığının anlaşılması gerekiyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin tartışmaz hakimiyet dönemi sona erdiğinin artık anlaşılması gerektiğini vurguladı.

Sputnik'in haberine göre Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, dünyadaki gerçekliklerin değiştiğini vurgulayarak ABD'nin küresel hakimiyetinin sona erdiği mesajını verdi:

"ABD'nin tartışmasız hakimiyet döneminin sona erdiğinin ve artık ona dönüş olmadığının anlaşılması gerekiyor. Şimdiki görev, yeni gerçeklikleri tanımak ve hakiki eşitliğe, kapsayıcılığa ve en önemlisi bölünmez güvenliğe, istisnasız tüm ülkelerin çıkar ve kaygılarının gözetilmesine dayanan daha adil, dengeli ve strese dayanıklı bir uluslararası sistemin temelleri atmaya başlamaktır."

Rusya'nın güvenliğin sağlanmasında siyasi ve diplomatik metotların kullanılmasından asla vazgeçmediğinin altını çizen Zaharova, bu metotların farklı biçimlerde tezahür edebileceğini ve çeşitli formatlarda uygulanabileceğini belirtti:

"Hayat, bu tür metotların, ancak tüm tarafların eşit ve yapıcı işbirliğine gerçekten niyetli olması ve varılan anlaşmaları hile yapmadan ve onları kendi lehine uygun şekilde yorumlamadan dürüstçe yerine getirmesi halinde etkili ve sürdürülebilir olabileceğini gösteriyor."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rus vatandaşlarında görülmemiş akın! Rusya-Türkiye uçuşlarını uzatma kararı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye tatili fiyatı
Rus vatandaşlarında görülmemiş akın! Rusya-Türkiye uçuşlarını uzatma kararı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye tatili fiyatı

Ekonomi

Rus vatandaşlarında görülmemiş akın! Rusya-Türkiye uçuşlarını uzatma kararı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye tatili fiyatı

Başkan Erdoğan'ın kitabı Moskova'da bakın kaç liradan satışa çıktı! Rusya'da yoğun ilgi
Başkan Erdoğan'ın kitabı Moskova'da bakın kaç liradan satışa çıktı! Rusya'da yoğun ilgi

Gündem

Başkan Erdoğan'ın kitabı Moskova'da bakın kaç liradan satışa çıktı! Rusya'da yoğun ilgi

Rusya duyurdu! Türkiye'ye rekor oranda bizden almaya başladı
Rusya duyurdu! Türkiye'ye rekor oranda bizden almaya başladı

Ekonomi

Rusya duyurdu! Türkiye'ye rekor oranda bizden almaya başladı

Rusya gelişmeyi dünyaya duyurdu: Savunmasız cepheyi seçti! Ukrayna'nın büyük saldırısını engelledik, Yüzlerce kişi öldü
Rusya gelişmeyi dünyaya duyurdu: Savunmasız cepheyi seçti! Ukrayna'nın büyük saldırısını engelledik, Yüzlerce kişi öldü

Dünya

Rusya gelişmeyi dünyaya duyurdu: Savunmasız cepheyi seçti! Ukrayna'nın büyük saldırısını engelledik, Yüzlerce kişi öldü

Dünyaya servis ettiler! Rusya'ya ait füze sistemlerini İHA'larla vurdular
Dünyaya servis ettiler! Rusya'ya ait füze sistemlerini İHA'larla vurdular

Dünya

Dünyaya servis ettiler! Rusya'ya ait füze sistemlerini İHA'larla vurdular

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23