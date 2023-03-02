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Dünya ABD'yi afet vurdu! Olağanüstü hal ilan edildi
Dünya

ABD'yi afet vurdu! Olağanüstü hal ilan edildi

ABD-California'da, bir süredir devam eden kar fırtınasının hayat koşullarını oldukça zorlaştırması üzerine olağanüstü hal kararı alındı.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 21:29:00 -
ABD'yi afet vurdu! Olağanüstü hal ilan edildi

ABD'nin California eyaletinde, bir süredir süren kar fırtınasının hayat koşullarını oldukça zorlaştırması üzerine olağanüstü hal kararı alındı.

California Valisi Gavin Newsom, eyaletin büyük bir bölümünde etkili olan kar fırtınasına karşı mücadeleyi desteklemek için olağanüstü hal ilan ederken, operasyonları desteklemeye hazır olması için Ulusal Muhafızları da görevlendirdiğini açıkladı.

Ülkedeki hava durumlarını raporlayan "The Wheather Channel"a göre, 1,5 metreden fazla kar yağan California'nın San Bernandino ilçesinde, bazı sakinler ve tatilciler mahsur kaldı.

ABD genelinde elektrik kesintilerini takip eden "PowerOutage.us" sitesine göre eyalette kış şartları nedeniyle 74 binden fazla evde elektriğe erişim sağlanamıyor.

Meteoroloji uzmanları, ülkenin kuzey bölgelerinde kış şartlarının 8-10 gün daha devam edeceğini, Arizona'yı etkisi altına alan kar fırtınasının bugünden itibaren Kuzey Teksas'ı da kapsayacağını belirtti.
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