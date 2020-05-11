ABD'yi açık açık uyardılar: Sizinle çok ciddi görüşeceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Washington ile ABD’nin 2. Dünya Savaşı sonuçlarını ve Sovyetler Birliği’nin bu savaştaki rolünü çarpıtması konusunda 'ciddi bir görüşme' yapma niyetinde olduğunu belirtti.

Beyaz Saray’ın Instagram ve Twitter hesaplarından yapılan paylaşımda, Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratan ülkelerin ABD ve İngiltere olduğu ifade edilirken Sovyetler Birliği anılmadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Tüm dünyanın Zafer’in 75. yılını kutladığı sırada bile Washington’da devam eden Nazizmi yenilgiye uğratma sonuçlarını ve ülkemizin belirleyici katkısını çarpıtma girişimleri büyük infial yaratıyor. Maalesef bu tür yaklaşım, ülke liderleri Vladimir Putin ve Donald Trump’ın, Sovyet ve ABD askerlerinin 1945’te Elbe nehri üzerinde gerçekleştirdikleri tarihi görüşmenin yıldönümü vesilesiyle 25 Nisan’da kabul ettiği açıklama ile açık bir çelişkiye giriyor” ifadesine yer verildi.

"Bencillik yapıyorlar"

ABD’li yetkililerin, “Kızıl Ordu ve Sovyet halkının yadsınamaz rolü ve tüm dünya için verdikleri muazzam ve ölçülemez fedakarlıklarının hakkını en azından kelimenin yarısıyla verme cesaretini ve isteğini bulamadığı” ifade edilen açıklamada, ABD’nin resmi temsilcilerinin bu konudaki “son derece bencil” açıklamalarına dikkat çekti.

Tarihi gerçeklerin, Sovyetler Birliği ve Rusya’ya karşı duyulan sempati veya antipatilere bağlık olmaksızın göz ardı edilemeyeceğini kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Beyaz Saray’ın paylaşımlara Rusların dışında, tarihini bilen Amerikalılar ve dünyanın her yerinden insanlar tarafından verilen tepkiler bunun en güzel kanıtı. Doğru ve tarihsel gerçeklere dayanan yorumların düzenli olarak kaldırılması dikkat çekicidir. Bu, usanmadan “ifade özgürlüğüne saygısından” bahseden “dünyanın en demokratik ülkesinde” yapılıyor!” dedi.

Bakanlık, “eski kuşağın savaşta sergilediği kahramanlığın, onsuzda zor dönemden geçen ikili ilişkilerde yeni bir soruna dönüşmemesi gerektiğini” kaydetti.