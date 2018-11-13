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ABD'ye 'yaptırım' darbesi! Umduğunu bulamadı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin 5 Kasım’dan sonraki beklentilerinin gerçekleşmediğini ve İran halkının eskiye nazaran daha ümitli olduğunu açıkladı.

13 Kasım 2018 Salı 14:46
ABD'ye 'yaptırım' darbesi! Umduğunu bulamadı

Başkent Tahran’daki Yüksek Sosyal Konseyi toplantısında konuşan Ruhani, ABD’nin ikinci yaptırım paketinin etkisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İran halkının 5 Kasım’dan önceye göre daha ümitli olduğunu belirten Ruhani, "Bazıları 5 Kasım’dan sonra özel şartların oluşacağını ve halkın yaşamının altüst olacağını düşünüyordu. Fakat herkes gördü ki bu düşünceler yanlıştır ve bir vehimden ibarettir." dedi. 

"ABD umduğunu bulamadı"

”ABD’nin hiçbir iddiasının umduğu gibi gerçekleşmediğini” savunan Ruhani, bazı gazetecilerle birlikte medya organının olumsuz hadiseleri abartarak verdiğini ve halkın ümidini kırdığını ifade etti.

Ülkede sabit maaş alanların yaptırımlar nedeniyle ekonomik ve geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını aktaran Ruhani, bunların çözülemeyecek sorunlar olmadığını ve hükümetin gündeminde olduğunu belirtti. 

Ruhani kadınların statlarda futbol maçı izlemesiyle ilgili tartışmalara da değinerek "Statların bir bölümünün kadınlara ayrılmasında ne gibi bir sakınca olabilir? Bu şeriata, yasalara ve Kültür Devrimi Yüksek Konseyi’nin kararlarına aykırı değildir." ifadesini kullandı. 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 14:46
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