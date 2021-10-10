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Dünya ABD’ye, “Türkiye’ye savaş uçağı satmayın” diye yalvardılar
Dünya

ABD’ye, “Türkiye’ye savaş uçağı satmayın” diye yalvardılar

Amerika Ermeni Asamblesi (AAA), geçtiğimiz yıl Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşta Azerbaycan’ın Ermenilere karşı kullandığı uçağın benzeri olduğu gerekçesi ile, 40 F-16 savaş uçağının ABD tarafından Türkiye'ye satışına karşı çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 07:28:00 -
ABD’ye, “Türkiye’ye savaş uçağı satmayın” diye yalvardılar

 MÜNÜBE YILMAZ 

Karabağ savaşına Türkiye’nin de müdahil olmasıyla tarihî bir hezimet yaşayan Ermenilerin kuyruk acısı bir türlü geçmiyor…

Amerika Ermeni Asamblesi (AAA), geçtiğimiz yıl Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşta Azerbaycan’ın Ermenilere karşı kullandığı uçağın benzeri olduğu gerekçesi ile, 40 F-16 savaş uçağının ABD tarafından Türkiye'ye satışına karşı çıktı. Anlaşmanın, satışı engelleme yetkisine sahip olan ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Kongresi tarafından onaylanması gerektiğini belirten ve Türkiye’yi hainlikle suçlayan Amerika Ermeni Asamblesi’nin hain eşbaşkanları Van Krikorian ve Anthony Barsamian, "Kongre ve Amerikan halkı, Türkiye'deki Erdoğan rejiminin yalnızca güvenilmez bir müttefik olmakla kalmayıp, bölgede ve dünyada ABD çıkarları ve insan hakları için hain bir tehlike haline geldiğini de biliyor" herzesini yumurtladı.

ABD’ye adeta yalvardılar

Türkiye’nin Azerbaycan rejimiyle ortaklaşa Hristiyan Ermenilere yönelik soykırım saldırılarını ilerletmek için F-16'ları kullanmak istediğini iddia eden iftiracı Ermeniler, ABD’ye adeta yalvararak “Bu anlaşmayı onaylamayın” çağrısı yaptılar.

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Yorumlar

Deli haci

Yakın geçmişte bir yunan bakanın !!!..Eskilerin yine Osmanlı Türkiyesine katılmaktan başka çareles yoktur ,,,,,demiş olması ne kadat enterasandır.kiTarih yenidenmi tekerrür ediyor ,,,diyr düşünmeye başladım.....Ya sizler ne dersiniz!
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