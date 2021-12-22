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Dünya ABD'ye şok tehdit: Herkesi radyoaktif küle çevirmeye hazırız
Dünya

ABD'ye şok tehdit: Herkesi radyoaktif küle çevirmeye hazırız

Rusya Lideri Vladimir Putin'in sözcüsü olarak bilinen Russia Today haber servisinin başkanı Dmitry Kiselyov, ABD'yi tehdit ederek "Rusya herkesi radyoaktif küle çevirmeye hazır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 23:48:00 -
ABD'ye şok tehdit: Herkesi radyoaktif küle çevirmeye hazırız

Ukrayna sınırına binlerce asker ve askeri araç yığarak Avrupa ve NATO ile savaşın eşiğine gelen Rusya'dan dünyayı şoke eden açıklamalar geldi. Putin'in sözcüsü olarak bilinen Russia Today haber servisinin başkanı Dmitry Kiselyov, ABD ve Avrupa'yı ayağa kaldıran açıklamalarda bulundu.

ABD'yi başına silah dayamakla tehdit eden Kiselyov, "Rusya herkesi radyoaktif küle çevirmeye hazır" dedi.

Kiselyov, "Rusya, silahlarını karar alma merkezlerinin yakınlarına konuşlandırarak anında cevap vermeye hazırlanıyor. Karşı tarafa bundan kaçınmanın, tehdit oluşturmamanın bir yolunu öneriyoruz aksi taktirde Rusya herkesi radyoaktif küle çevirmeye hazır" diye konuştu.

 

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