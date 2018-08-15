ABD'ye karşı Milli duruş

EKONOMİ SERVİSİ

Türk şirketlerinin başlattığı “ABD’ye reklam verme” kampanyası dalga dalga yayılıyor. Türk Hava Yolları (THY) ve Türk Telekom da katıldı. ABD’nin Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırımları sebebiyle Türk şirketlerinin başlattığı “ABD’ye reklam verme” kampanyasına katılan Türk Hava Yolları’nın Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “(#ABDyeReklamVerme) Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir” dedi.

TÜRK TELEKOM DA KATILDI

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş de “Türk Telekom ailesi olarak biz de #ABDyeReklamVerme kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir” açıklamasını yaptı.

BOYKOT GENİŞLİYOR

Sosyal medya üzerinden tüm Türkiye’de yankı bulan kampanya sonuç verdi, bazı firmalar Amerikan Google, Facebook, Twitter ve Fox TV’ye reklam vermeyi kesti. İşte o firmalar:

l Türk Telekom, l Vakıf emeklilik, l Biruni Üniversitesi, l Boydak, l KuveytTürk, l Türk Hava Yolları, l Emlak Konut, l Filli Boya, l Türksat

GÖZLER DİĞER FİRMALARDA

Yerli ve milli duruşla ABD’ye karşı yürütülen boykot genişliyor. Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alan birçok şirketin boykot açıklamasından sonra gözler henüz boykot açıklaması yapmayan diğer firmalara çevrildi. Bu arada aralarında Irak, Yemen, Mısır, Suriye, Lübnan vatandaşlarının da bulunduğu Arap Topluluğu Üyeleri, Arap Derneği Üyeleri ve ASKON çatısı altında bugün bir araya gelip TL’ye destek açıklaması yapacak.

İNŞAAT MALZEMELERİ DE ALINMAYACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada Bakanlık tarafından inşa edilecek yapılarda, ABD menşeli inşaat malzemelerinin kullanılmayacağını kaydetti. Sektörle ilgili yeni bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan Kurum, “Gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri, 15 Temmuz’da FETÖ’nün hain darbe girişiminin ardından, vatandaşlarımızın ev sahibi olması için önemli bir fedakarlık örneği gösterdiler. Bugün de ülkemize yönelik yürütülen bu ekonomik kuşatmaya karşı en güçlü şekilde mücadele edecekler ve yeni bir fedakârlık dönemini başlatarak vatandaşlarımızı mağdur etmeden uygun koşullarda konut sahibi yapacaklar” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kurum, “Gayrimenkul sektörünü hareketlendirmek amacıyla uygun faiz oranları ve ödeme koşullarıyla yeni kampanyalar yapılacak. Bu kampanyanın ayrıntıları önümüzdeki günlerde açıklanacak.” ifadesini kullandı.

DENGE İÇİN ATILAN ADIMLAR OLUMLU

Piyasada yaşanan dalgalanmanın etkilerini değerlendiren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, SPK, BDDK ve TCMB’nin tedbir paketlerinin piyasalara olumlu yansıdığını söyledi. İş dünyasının piyasadaki aşırı oynaklığın azalmasını ve kur fiyatlarının stabilize olmasını arzu ettiğini vurgulayan Avdagiç,”Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, iş dünyasından gelen açıklamalar, Almanya, İtalya, Rusya’dan gelen destekler sonrası dövizde bir fiyat düşüşü yaşadık, bunun daha da devam edeceğini düşünüyoruz. Fiyatın daha aşağı seviyelerde dengeye kavuşacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

MALİYETLER YÜKSEK

Tedbirlere rağmen TL fonlamada maliyetlerinin hâlâ yüksek olduğuna dikkat çeken Avdagiç, “Bu maliyetlerin daha makul bir oranda sağlanması konusunda yapılması gerekenler var. Atılan olumlu adımların ek tedbirlerle desteklenmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

KARDEŞLİĞİMİZİN ARKASINDAYIZ

ABD’nin ikiyüzlü politikalarına tepki gösteren Perpa Kooperatifi Başkanı Mithat Yümlü ise “Dünyaya tek başlarına hükümdar olmak isteyenler ve zenginliğin sadece kendi ellerinde toplanmasını dileyenler Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınmasına engel olmak için ekonomik ve siyasi, ellerinden gelen her türlü oyuna ve yola başvurmaktadırlar. Güçlüyüz, birliğimizin, kardeşliğimizin arkasındayız. Türkiye KOBİ’lerinin kalesi olarak dimdik ayaktayız” dedi.

‘GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRELİM’

Çin hükümeti tarafından yayınlanan ‘Çin ve Dünya Ticaret Örgütü’ başlıklı kitapta “Türkiye ile el ele vermeli, güçlerimizi birleştirmeliyiz” ifadelerine yer verildi. Kitapta çok taraflı ticaret sisteminin daha açık, kapsayıcı, paylaşımcı, dengeli şekilde gelişmesinin hedeflendiği de dile getirildi. İkili ticaretin 21 kat artarak 21,9 milyar dolara ulaştığı kaydedilen kitapta, şu an Çin’in Türkiye’nin ikinci büyük ticaret ortağı haline geldiğine dikkat çekilerek şunlar belirtildi: “Çin orijinli ürünler Türkiye’de beğeni topluyor. Türkiye’nin de enerji ürünleri ve gıda maddeleri ülkemizde rağbet görüyor. Proje işbirliklerimiz hızlanarak gelişiyor. 2001 yılından itibaren Çinli firmaların Türkiye’de üstlenmiş oldukları projelerin sözleşmelerinin toplam değeri 18,8 milyar doları buldu.

VESTEL HİSSELERİ YÜKSELDİ

Vestel Elektronik Sanayii’nin BİST’teki hisse senetleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’nin elektronik ürünlerine boykot uygulama kararını açıklarken, “Onların iPhonu varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var” ifadelerini kullanmasının ardından yüzde 7 civarında değer kazandı.