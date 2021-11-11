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Dünya ABD'ye iade edilecek
Dünya

ABD'ye iade edilecek

Güney Afrika yargısı, hakkında yolsuzluk, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları bulunan Mozambik'in eski Maliye Bakanı Manuel Chang'ın ABD'ye iade edilmesini kararlaştırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 08:32:00 -
ABD'ye iade edilecek

Gauteng Yüksek Mahkemesinin aldığı karara göre, Mozambik'te 2 milyar dolarlık yolsuzluğa adı karışan Manuel Chang, bu suçla ilişkili dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarıyla yargılanmak üzere ABD'ye iade edilecek.

ABD'nin talebiyle 2018 yılında Güney Afrika'da tutuklanan Chang, o tarihten beri Gauteng eyaletindeki Modderbee Cezaevinde bulunuyor.

Chang'ın kendilerine iade edilmesini isteyen Maputo hükümeti, alınan karara şimdilik sessiz kalıyor. Ancak bu karar, eski bakanın memleketine iade edilmesi durumunda adilce yargılanıp gereken cezayı almayacağından endişeli bazı Mozambikli sivil toplum örgütleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Güney Afrika hükümeti, ağustosta Chang'ın Mozambik'e iadesine karar vermişti. Ancak Mozambik'in önde gelen çatı sivil toplum kuruluşu Bütçe İzleme Forumunun (FMO) konuyu mahkemeye taşımasıyla dava sonuçlanana kadar bu karar askıya alınmıştı.

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