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ABD’ye güvenenlerin senaryoları tutmuyor

31 Mart yerel seçimlerinden önce Türkiye ekonomisi için felaket senaryoları yazıp sahnelemeye çalışanların hevesleri kursaklarında kalıyor. Döviz kuru, enflasyon, işsizlik gibi ekonominin temel göstergelerinde başlayan iyileşmeden rahatsız olanlar, şimdi de ABD’nin Türkiye’ye yönelik uygulamayı hedeflediği F-35 yaptırımlarından medet umuyor. Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi piyasayı germek isteyenlere karşı en büyük tokadı Murat Uysal ve ekibinin atması bekleniyor.

21 Temmuz 2019 Pazar 10:32
ABD’ye güvenenlerin senaryoları tutmuyor

 Buğra Kardan 

Ülkemiz ekonomisini hedef alan açıklamaların ardı arkası kesilmiyor. Dolar kurunu dalgalandırarak, enflasyon ve faiz oranlarını yükseltme çabaları, hükümetin vaktinde aldığı tedbirlerle boşa çıkarıldı. 31 Mart yerel seçimlerinden evvel ortaya atılan Türkiye’nin darboğaza gireceği iddiaları ekonomi yönetiminin başarılı müdahaleleriyle havada kaldı.

Son verilere göre daralan Türkiye ekonomisi yeniden düzlüğe çıkarılırken, her gün bir şeyi bahane edip piyasalara gölge düşürmek isteyenlerin mutsuz olduğu görülüyor.

Göstergeler iyileşiyor

Hükümetin yerinde kararları ve önlemleriyle makro ekonomik dengeler yerine oturdu. Nitekim dolar kuru, istikrarlı bir eğilim sergiliyor. Mart ayında 5.5 TL olan kur mayısta 6 TL’yi geçse de çizilen kötü senaryolara rağmen 5.65-5.70 bandında kaldı. Borsada da keskin iniş ve çıkışların önüne geçildi.  İlk 4 ayı 93 bin puanla tamamlayan Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı seçiminin tekrarlanması sürecinde 83 bine kadar inse de süratle toparlandı ve bu hafta 102 bin puanı aştı.

Faizler geriliyor

Doların stabil bir hal almasını takiben faiz oranları aşağı geliyor. 31 Mart seçimlerinin arifesinde yüzde 21.1 olan 2 yıllık tahvilin faizi 17.76’ya kadar geriledi. Bu tablo, rantiyecileri öfkelendiriyor. Zira paradan para kazanmak giderek zorlaşıyor.

Enflasyonda keskin düşüş

Her ortamda Türkiye ekonomisini yerden yere vuran art niyetli çevrelerin atıfta bulundukları işsizlik ve enflasyon verilerinde de iyileşme söz konusu. İşsizlik oranı nisanda bir önceki aya göre 1,1 puan düşüş göstererek 4 milyon 202 bin oldu. Tüketici enflasyonu ise haziran döneminde yıllık bazda 3 puan azalarak yüzde 18.71’den 15.72 seviyesine çekildi. Ekim ayında tek haneli enflasyon tahmini güçlendi.

Merkez Bankası’nın Beklenti Anketi de enflasyonda dengelenme sürecinin gelecek 12 ayda da devam edeceğini ortaya koyuyor. Haziranda yüzde 14.88 olan beklenti, önceki gün açıklanan rakamlara göre yüzde 13,90’a düştü.

Tüketici güveni yükseliş eğiliminde

Tüketiciler ise ilerisi için umutlu. Bu umudu tüketici güven endeksi net bir şekilde gözler önüne seriyor. Öyle ki endeks, haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında arttı. Mayıs ayında 55,3 olan endeks, haziran ayında 57,6’ya yükseldi.

Diğer yandan üretimde atılım sürüyor. Sanayi üretim endeksi mayısta bir önceki aya nispeten yüzde 1,3 arttı. 

Moraller yükseliyor

Üretim ve ihracat dahil pek çok veride iyileşme görüldüğünü belirten ekonomistler, “Bu olumlu tablo, reel sektörün moralini artırıyor; yerli ve yabancı yatırımcıya güven aşılıyor” görüşünde birleşiyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, Türkiye’nin iç ve dış ekonomik saldırılara karşı başarılı bir sınav verdiğine işaret ederek, “Bunun en önemli kanıtı doların belli bir bölgeye oturması, enflasyonun ve faizin kontrol altına alınmasıdır” dedi.

Girişimler başarısız

Seçim dönemlerinde reyting kurumlarınca yapılan manipülasyonları dolar spekülasyonlarının takip ettiğini hatırlatan Memiş, “Şükür ki hükümetin kararlı tavırları ve yerinde önlemleriyle bu girişimler başarısız oluyor” diye konuştu. Spekülatörlerin F-35 gerilimine bel bağlamaması gerektiğini de vurgulayan Memiş, “Çünkü Türkiye, ABD için önemli bir ticaret ortağıdır. Ekonomik anlamda elden, gözden çıkarılacak bir ülke değildir” şeklinde konuştu.

TL’nin değeri artıyor

Bu hafta TL, dolar karşısında yüzde 1,89, Euro karşısında ise yüzde 1,93 değer kazandı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı da yüzde 0,31 arttı. BİST 100’de işlem gören hisse senetleri ise haftalık bazda ortalama yüzde 4,89 artış kaydetti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 10:32
  1. Dolar kuru
  2. enflasyon ve faiz oranları
  3. 31 Mart yerel seçimleri
  4. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi
  5. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı
  6. Tüketici enflasyonu
  7. Merkez Bankası
  8. Beklenti Anketi
  9. AA Finans Analisti İslam Memiş
  10. F-35
  11. BİST 100

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