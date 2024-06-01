ABD’ye güvenen PKK sandığın altında kalır

PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin ABD desteğiyle kontrol etmeye çalıştığı Suriye’nin kuzey ve doğusunda 11 Haziran’da gerçekleştirmeyi planladığı seçim oyunu ile bölgede “Teröristan” kurulması hedefleniyor. Suriye rejimi ve Kürt Ulusal Konseyi’nin, Arap çoğunluğun karşı çıktığı seçimler sonrasında bölgede sözde özerk yönetim ilan edilmesi planlanıyor. Böylece daha önce ABD’nin Kuzey Irak’ta hayata geçirilmesine ön ayak olduğuna benzer bir bölgesel devlet kurulacak. Terör örgütleri PKK/PYD, Kürtlerin nüfusu yüzde 4’ün altında olduğu için Arap ve Türkmenlerin seçime katılmaması için gerekli bütün hilelere başvuruyor.

Hedefleri Türkiye

Emperyalist güdümlü seçim oyununa ilişkin Akit’e konuşan Suriye Demokratik Türkmen Hareketi Başkanı Abdulkerim Aga, tehlikeyi şöyle aktardı: “Bunlar ABD, İsrail ve onların güdümündeki kukla Suriye rejiminin oyunları. Bu oyunda asıl hedef Türkiye’dir. 2017 yılında IKBY Başkanı Mesut Barzani’ye de aynı şeyi yaptırmak istediler ama Erdoğan yönetimindeki Türkiye’nin dik duruşuyla başarıya ulaşamadılar. Türkiye güçlü bir şekilde var oldukça Suriye’deki oyunları da tutmayacak. Bölgede Kürtlerin nüfusu genel nüfusun ancak yüzde 4’üne yakın oranda. Bu nedenle iç savaşın başından beri nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan Arapları ve Türkmenleri yerlerinden göç ettirmeye çalışıyorlar. Buralar Selçuklulardan beri, Zengilerden beri bin yıldır Türk yurdu. Halep de Kerkük de Musul da bin yıllık Türk beldeleri. ”

Terör devleti kurma çabaları

Gaziantep Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe de şunları söyledi: “PKK, Suriye’de Fırat’ın doğusu ve kuzeyinde terör devleti kurmaya çalışıyor ve bunu yaparken Deyrizor’da merkez karargah kurarak üslenen ABD’nin desteğini alıyor. PKK’nın bu hamlesi 2011’den günümüze gelmektedir. Rojava Demokratik Özerklik Yönetimi, Rojava Anayasası tüm bu adımlar bir Anayasa hazırlığından başka bir şey değildir. Ardından seçim kararı aldılar. Seçimler her ne kadar yerel kantonlar şeklinde olsa da devletleşmenin önemli adımlarından biridir ve iktidarın meşruiyet kaynağıdır. Anayasa-Seçimler (Meşruiyet) ve ardından bağımsızlık ilanı ve tanınma süreci hızla ilerlemektedir.”

Barzani de denemişti

IKBY Başkanı Mesut Barzani de ABD ve İsrail’in desteğini arkasına alarak 25 Eylül 2017’de “bağımsızlık referandumu” gerçekleştirmişti. Arap ve Türkmenlerin sandığa gitmesini engelleyerek yapılan referandum, yaklaşık yüzde 93 evetle sonuçlanmıştı. Ancak buradaki oyunu gören Türkiye’nin, Irak Merkezi Hükümeti, İran ve Rusya ile temasa geçerek oluşturduğu uluslararası baskı ile Mesut Barzani, sözde bağımsızlık referandumunun sonuçlarını askıya almak zorunda kalmıştı.

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