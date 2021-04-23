ABD'ye böyle çağrı yaptılar: Türkiye'ye karşı atılan adımı bize karşı atılmış sayarız
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, sözde 'Ermeni soykırımı'nın Amerikan yönetimi tarafından dile getirileceğine ilişkin çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Hacıyev, "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'ye karşı atılan adımın Azerbaycan'a, Azerbaycan'a karşı atılan adımın da Türkiye'ye karşı atılmış olacağını defalarca vurguladı. ABD yönetiminin tarihi bir hata yapmayacağını umuyoruz." dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Azerbaycan Devlet Haber Ajansına (AZERTAC) yaptığı açıklamada, 1915 olaylarına ilişkin sözde ve sahte Ermeni iddialarının tanıtılması girişimlerine her zaman karşı çıktıklarını belirtti.
Sözde "soykırım"ın tanınmasının, tarihin sahteleştirilmesi anlamına geldiğini, tarihin tarihçiler tarafından araştırılması gerektiğini vurgulayan Hacıyev, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Azerbaycan'ın bunu şiddetle kınayacağını bildirdi.
Hacıyev, "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'ye karşı atılan adımın Azerbaycan'a, Azerbaycan'a karşı atılan adımın da Türkiye'ye karşı atılmış olacağını defalarca vurguladı. ABD yönetiminin tarihi bir hata yapmayacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.