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Dünya ABD'ye bir şok daha! Bomba yüklü İHA saldırısı
Dünya

ABD'ye bir şok daha! Bomba yüklü İHA saldırısı

Yeniakit Publisher
2024-01-05 18:10:00 -
ABD'ye bir şok daha! Bomba yüklü İHA saldırısı

Irak'ta Erbil kentinin Harir kasabasında yer alan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook sayfasında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Harir Üssü’ne saat 16.29’da bomba yüklü İHA saldırısı düzenlendiği belirtilirken, saldırıda herhangi bir can kaybı ya da maddi zarar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

IKBY, 9 Kasım’da yaptığı açıklamada, "üssün 20 Ekim'de boşaltıldığı" bilgisine yer vermişti.

Harir kasabası, Erbil’in yaklaşık 70 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.

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