ABD'ye ait savaş uçağı düştü

Filipinler’in doğusunda yer alan Filipin Deniz’inde ABD donanmasına ait F/A 18F Super Hornet tipi savaş uçağı rutin eğitim sırasında yaşanan bir arıza nedeniyle düştü. Uçakta bulunan 2 pilot kendini fırlatarak kazadan sağ kurtuldu.

7. Filo tarafından yapılan açıklamada, “Filipin Denizi’nde rutin uçuş operasyonları sırasında bir kaza meydana geldi. İki havacı güvenli bir şekilde tahliye edildi. Havacılar USS Theodore Roosevelt’ten havalanan bir helikopter ile hızlıca kurtarıldı. Olay şu anda soruşturma altında” denildi. Filo, pilotların durumlarının iyi olduğunu aktarırken, kazanın nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Öte yandan 15 Haziran tarihinde İngiltere’nin Suffolk kentindeki RAF Lakenheath Hava Üssü’nden kalkış yapan ABD Hava Kuvvetlerine ait F-15 savaş uçağı Kuzey Denizi’ne düşmüştü. Kazada 493’üncü Avcı Filosu’na bağlı Üsteğmen Kenneth Allen, hayatını kaybetmişti. Kazanın neden ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.