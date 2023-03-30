ABD'ye ait iki askeri helikopter havada çarpışarak...
ABD ordusuna ait iki adet UH-60 Black Hawk askeri helikopterin Kentucky'de eğitim uçuşu sırasında çarpışarak düştüğü bildirildi.
Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait iki helikopter, Kentucky eyaletinde gerçekleştirilen eğitim uçuşu sırasında çarpıştı.
ABD ordusu sözcülüğünden yapılan açıklamada, iki adet UH-60 Black Hawk askeri helikopterin gece saatlerinde Kentucky'nin Trigg bölgesinde rutin bir eğitim uçuşu esnasında çarpışıp düştüğü belirtildi.
101'inci Hava İndirme Tümeni’nden yapılan açıklamada, helikopterlerin düşmesi sonucunda kayıplar olduğuna değinilirken kaç personelin öldüğü veya yaralandığı konusu hakkında ayrıntı verilmedi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Öte yandan bazı kaynaklar 2 helikopterin çarpışarak düşmesi sonucu birçok askerin ölmüş olabileceğini aktarıyor.
Kaynak: Mepa News
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