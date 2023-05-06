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Dünya ABD’ye ait F-16 savaş uçağı Güney Kore’de düştü
Dünya

ABD’ye ait F-16 savaş uçağı Güney Kore’de düştü

Yeniakit Publisher
2023-05-06 11:55:00 -
ABD’ye ait F-16 savaş uçağı Güney Kore’de düştü

Güney Kore’de ABD’ye ait olduğu belirtilen F-16 savaş uçağı düştü. Olayda herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Güney Kore’de konuşlu ABD Hava Kuvvetleri’ne (USFK) ait bir F-16 savaş uçağının başkent Seul’un güneyindeki Pyeongtaek’te bulunan Osan Hava Üssü yakınındaki bir tarım arazisine düştüğü açıklandı. Uçağın pilotunun güvenli bir şekilde kendini uçaktan fırlatmayı başardığı bildirildi.

ABD 51. Hava Filosu’ndan yapılan açıklamada, kazanın saat 09.45 sıralarında meydana geldiği belirtilirken, rutin eğitim faaliyeti kapsamında uçuşu gerçekleştiren pilotun güvenli bir şekilde kendini uçaktan fırlatmayı başardığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Tarım arazisine düştükten sonra alev alan uçağın düşüş nedenini öğrenmek üzere detaylı soruşturma başlatıldı. Kazada herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

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