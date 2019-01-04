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ABD'ye açık rest! Savaş gemisi gönderecek

İran, ülkeyi sürekli tehdit eden ABD'nin, "Arka bahçesi" olarak adlandırılan Atlas Okyanusu'na savaş gemisi gönderecek. Geminin görev süresinin 5 ay olduğu belirtildi.

04 Ocak 2019 Cuma 15:09
ABD'ye açık rest! Savaş gemisi gönderecek

İran Deniz Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğamiral Turec Hasani Mukaddem, İran donanmasının mart ayından itibaren 5 ay süreyle Atlas Okyanusu'nda bulunacağını söyledi.

5 ay görev yapacak

Mukaddem, İran resmi ajansı IRNA'da yer alan açıklamasında, ülkenin çıkarlarını korumak için Atlas Okyanusu'na açılacaklarını ve mesafenin uzun olması nedeniyle donanmanın buradaki görev süresinin yaklaşık 5 ay olacağını belirtti.

Donanmanın bu yolculukta yerküre etrafında dolanacağını kaydeden Mukaddem,  Asya'nın en ileri teknolojisine sahip olan ve İran ordusu envanterine kısa süre önce eklenen savaş gemisi Sehend'in de filoya eşlik edeceğini aktardı.

Mukaddem ayrıca İran ordusundaki 59. Donanma'nın Hint Okyanusu'nda Aden Körfezi'nde bulunduğunu hatırlatarak, okyanusta İran'ın çıkarlarını koruyan söz konusu donanmanın görev süresinin ise 2 ay sonra biteceğini açıkladı. İranlı komutan, stratejik deniz kuvvetlerinin uzak sulardaki sürekli varlığının İran çıkarlarını koruma amaçlı olduğunu savundu.

Bir helikopter iniş pistine sahip 96 metre uzunluğunda, denizden karaya ve denizden havaya ateşlenebilen füzelere ve gelişmiş radarlara sahip olduğu açıklanan Sehend adlı savaş gemisi, 1 Aralık 2018'de Hürmüz Boğazı'nda düzenlenen törenle suya indirilmişti.

Sehend adlı geminin 5 aya kadar açık denizlerde kalabilme kapasitesine sahip olduğu belirtilmişti. İran, ilk yerli savaş gemisi Cemaran'ı 2010 yılında Basra Körfezi'ndeki deniz filosuna eklemişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 15:09
  1. İran Deniz Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğamiral Turec Hasani Mukaddem
  2. İran
  3. Atlas Okyanusu
  4. IRNA

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