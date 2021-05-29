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Gündem Abdurrahman Dilipak'tan Taksim Camii'nin açılışından sonra dikkat çeken çağrı!
Gündem

Abdurrahman Dilipak'tan Taksim Camii'nin açılışından sonra dikkat çeken çağrı!

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın hayali Taksim Camii'nin açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Efrdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 02:35:00 -
Abdurrahman Dilipak'tan Taksim Camii'nin açılışından sonra dikkat çeken çağrı!

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Taksim Camii'nde ilk Cuma namazı bugün kılındı. Taksim Camii'nin açılışı Müslümanlar tarafından çoşku ile karşılanırken, Gazeteci Abdurrahman Dilipak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

'İnşallah Gezi parkındaki camide açılır'

Taksim Camii'nin Merhum Necmettin Erbakan'ın hayali olduğunu hatırlatan Dilipak, "Ayasofyadan sonra Taksim Camii. İnşallah Gezi parkındaki camide bir gün açılır. Erbakan'ın rüyası idi, Erdoğan'a nasib oldu." dedi.

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