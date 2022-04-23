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Gündem Abdurrahman Dilipak’tan o isimle ilgili olay çıkış: Bize göremiyoruz ama şeytanları ile selamlaşıyor
Gündem

Abdurrahman Dilipak’tan o isimle ilgili olay çıkış: Bize göremiyoruz ama şeytanları ile selamlaşıyor

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, ABD Başkanı Joe Biden'ın boşlukla selamlaşarak el sıkışmasıyla ilgili olarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 14:20:00 -
Abdurrahman Dilipak’tan o isimle ilgili olay çıkış: Bize göremiyoruz ama şeytanları ile selamlaşıyor

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı konuşma sonrası boşlukla el sıkışarak ABD medyasının gündemine oturdu. Gazeteci Abdurrahman Dilipak da “Şeytanlarıyla selamlaşıyor olamaz mı” diye sordu.

ABD Başkan Joe Biden geçtiğimiz günlerde dünya medyasına konu olan anlamsız hareketini tekrarladı. Yaşlı başkan konuşmasının bitiminde yine boşlukla el sıkıştı. Biden geçtiğimiz hafta ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde bir üniversitede yaklaşık 40 dakika süren konuşmasının ardından kürsüden ayrılırken havayla tokalaştığı görülmüştü.

Biden sosyal medyada viral olan bu harkerini tekrarladı. Biden ABD halkına yaptığı son konuşmasından sonra bir süre şaşkın bakışlar altında el sıkışacak birini aradı. ABD Başkanı daha sonra sahneden inmeye yöneldiği görüldü.

Biz göremiyoruz ama...

Biden’ın bu hareketi neden tekrarladığı merak konusu olurken Gazeteci Abdurrahman Dilipak’tan” şeytanları ile selamlaşıyor olamaz mı” çıkışı geldi. Twitter sayfasından Biden’ın o skandal videosunu paylaşan Dilipak “Biz görmüyoruz ama o arkasındaki şeytanları ile selamlaşıyor olamaz mı” yorumunu yaptı

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