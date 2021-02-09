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Gündem Abdurrahman Dilipak’tan Muharrem İnce çıkışı! Partiden ayrılmalar devam edecek
Gündem

Abdurrahman Dilipak’tan Muharrem İnce çıkışı! Partiden ayrılmalar devam edecek

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Muharrem İnce'nin CHP'den istifasına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 17:29:00 -
Abdurrahman Dilipak’tan Muharrem İnce çıkışı! Partiden ayrılmalar devam edecek

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit Youtube kanalına konuştu.

Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılıp yeni parti kurmasına ilişkin konuşan Dilipak, 'Meclis'te iki CHP olacak. Bu CHP, HDP'den haz etmiyor. Nur topu gibi bir parti daha oldu. Bu süreç içerisinde CHP'den biraz daha ayrılmalar olacak' dedi.

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