Abdurrahman Dilipak'tan Metaverse sözleri: Sanal cennette...

Yeniakit yazarı Abdurrahman Dilipak, 'Sanal cennette ne var ne yok?' başlıklı yazısında sanal bir kamusal alan oluşturmayı vadeden metaverse ile ilgili önemli bir yazı kaleme aldı.

İşte o yazı:

METAVERSE insanların din, ahlak, merhamet, gelenek, hukuk ve cinsel kimlik gibi her türlü özelliklerini önce sanal ortamda kaybetmesini sağlayacak, daha sonra gerçek dünyaya yansımasını bekleyecek bir projedir.

Sanal cennette, bu dünyada sahip olmak isteyip de sahip olamadığınız her şey var. Hem de birçoğu bedava. Ya da orada işsizlik de yok, diploma da sormuyorlar. Öğrenmek istediğin şeyi öğrendiğin işle ilgili mal ya da hizmet üreterek de ödeyebilirsin. Her şey anında, çok hızlı. Okur-yazar olman da gerekmiyor, dil de bilmen gerekmiyor. Konuşuyorsun isterseniz yazıya dönüştürülüyor, ya da bir yazıyı okumak istiyorsan, makine sana okuyor. Sen bildiğin dilde konuşuyorsun karşındaki kendi dilinde anlıyor. GENESİS’te yeniden yaratılıyorsun, kendini kopyalayabiliyorsun, ölmüşlerini bu alemde diriltebilirsin de. Her şey mümkün. Cehennem yok. Sırat köprüsü de, imtihan da yok. Günah da yok sevap da. Din de yok, ahlak da, hatta hukuk da. Her şey serbest, fuhşun her türü.

