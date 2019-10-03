0553 313 94 23

Abdurrahman Dilipak’tan ‘FETÖ açıklaması: Sınıfta kaldık!

FETÖ ile mücadelede Türkiye’nin geldiği noktaya ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuşan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, “Şunu itiraf edelim: FETÖ ile mücadelede sınıfta kaldık. Mesela örgütün uluslararası bağlantıları yeteri kadar soruşturulmadı. İncirlik soruşturulmadı. AK Parti genel merkez ve teşkilatındaki FETÖ hücreleri, Beştepe’deki ‘Yaver’ skandalından çok daha vahimdi, üzerine gidilmedi.” dedi.

03 Ekim 2019 Perşembe 12:22
Abdurrahman Dilipak’tan ‘FETÖ açıklaması: Sınıfta kaldık!

 Mehmet Özmen  yeniakit.com.tr 

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ’den yargılanan binlerce kişiye ilişkin mahkeme kararlarını etkileyecek yeni FETÖ kriterleri belirlemesiyle birlikte “Türkiye’de FETÖ ile mücadele gerçek manada yürütülüyor mu?” tartışması başladı. Gazeteci YazarAbdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr’ye konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Yargıtay’ın kararıyla her şey sil baştan alınmalı”

Yargıtay’dan gelen ve tartışmalara neden olan yeni “FETÖ kriterleri” ile Türkiye’nin FETÖ ile mücadelede geldiği noktaya ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuşan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, “Yargıtay’ın FETÖ ile ilişki kapsamında kabul edilen bir takım kriterlerin hukuka uygun olmadığını gösteren kararı, her şeyin sil baştan yeniden ele alınmasını gerektirecek bir karar olduğunu düşünüyorum.” dedi.

“Süreç ciddi anlamda sulandırıldı”

Türkiye’de bir süredir devam eden “Yargı borsası”nın tartışıldığı ve FETÖ operasyonlarının devam ettiği bir zamanda Yargıtay’ın verdiği yeni kararla birlikte tartışmanın daha da alevleneceğini belirten Abdurrahman Dilipak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle de TBMM de yargı reformu paketinin ele alındığı dönemde, bu kararın OHAL kararları, operasyonların geleceği ve mevcut davalardaki ilk derece, İstinaf ve Yargıtay davalarında yol gösterici olacağını düşünüyorum. Zaten süreç ciddi anlamda sulandırıldı. Asıl suçlu serbest, tali suçlu tutuklu halde. Bunun mantıki bir açıklaması yok.”

“FETÖ’cü bir takım kişiler devlette üst düzeyde terfi almaya devam ediyor”

FETÖ ile mücadele ederken Türkiye’nin stratejik hareket etmeyerek hatalar yaptığına işaret eden Abdurrahman Dilipak, şunları söyledi:

“Birinin yeğeni ‘FETÖ’cü’ diye suçlandığı için  işinden olurken, FETÖ’cülükle suçlanan kişi için kanıt olan dernek üyeliği ya da banka hesabı, gazete aboneliği gibi konularda bu işin tepesindeki bir takım kişiler devlette üst düzeyde ve terfi almaya devam ediyor. Yargı önünde eşitlik yoksa adaletten söz edilemez.”

“Ağır psikolojik maliyetini birileri görmek istemiyor”

FETÖ ile mücadelenin Türkiye’nin geleceği bakımından hayati önem taşıdığını fakat gerektiği şekilde örgüte karşı mücadele edilmediğini söyleyen Abdurrahman Dilipak, “Suçsuzluğu ispatlanan kişinin hak kaybının tazmin edilip göreve iadesi gerekirken ‘şaibeli’ diye dışlanması sadece işsiz kalması değil itibarı açısından da bir tehdit oluşturuyor. Bunun ağır psikolojik maliyetini birileri görmek istemiyor.” şeklinde konuştu.

“FETÖ ile mücadelede sınıfta kaldık”

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Örgüt üyeliği ve azmettirici rolü belli olan bir çok kişi ortalıkta dolaşırken, detay ilişki ve 17-25 sürecinde örgütten kopan kimi isimlere hala bedel ödetilmeye devam ediliyor. Suç ve ceza dengesi, 'beraat-i zimmet' konusunda, şuçun şahsiliği prensibine dayalı sorunlar var. Şunu itiraf edelim: FETÖ ile mücadelede sınıfta kaldık. Mesela örgütün uluslararası bağlantıları yeteri kadar soruşturulmadı. İncirlik soruşturulmadı. AK Parti genel merkez ve teşkilatındaki FETÖ hücreleri, Beştepe’deki ‘Yaver’ skandalından çok daha vahimdi, üzerine gidilmedi. Bu işin Media, Sermaye, Finans, Siyaset, STK boyutu yeteri kadar incelenmedi. Emniyet ve yargıdaki tasfiyelerde de ciddi yanlışlıklar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.

Bir topluluğa olan öfkemizin bizi onlar hakkında adaletsizliğe sevketmemesi gerek. Suçlulara karşı suç işlemek meşru değil. Suçluların da hakları vardır. Adalet mülkün temelidir.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 12:22
  1. Abdurrahman Dilipak
  2. FETÖ
  3. ak parti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İŞKUR kamu kurum ilanları İŞKUR özel sektör iş ilanları
    1. İŞKUR kamu kurum ilanları İŞKUR özel..
    2. Volkswagen'in ardından bir dünya..
    3. Krizlerle gündemden düşmeyen..
    4. Erzurum'da tarihi kale keşfedildi!
    5. İstanbul'daki barajlardan kötü haber!..
    6. Ankara'da havai fişekler yangına neden..
    7. AYM'den tepki çeken Sırrı Süreyya..
    8. Suriye Rusya’nın silah test üssü!
    9. Abdurrahman Dilipak’tan ‘FETÖ..
    10. Depremde hasar gören minarenin..
    11. Süt fiyatlarına zam yapıldı!
    12. Zalimler ya masada, ya da sahada..
    13. CHP’li belediye Emir Başer’i garson..
    14. NATO gemileri Çanakkale'de
    15. Galatasaray eski Başkanı konkordato..
    16. ﻿Erdoğan istese Mursi desteğini..
    17. Isparta Keçiborlu TOK kentsel dönüşüm..
    18. Albayrak'tan enflasyon açıklaması
    19. Mısır gösterilerinin mimarı ilk kez..
    20. Milletvekilinin evinde intihar..
    21. ABD'de bombardıman uçağı düştü: 7 ölü
    22. Araştırma görevliliğine atamalarda 35..
    23. Işınlanmış gıdalara etiket zorunluluğu..
    24. ABD'den şaka gibi güvenli bölge..
    25. İran, Irak'a sınır kapılarını kapattı!
    26. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura..
    27. Her şey sosyal medyada bir 'an' için..
    28. Terör örgütü YPG/PKK'ya ağır darbe:..
    29. Büyük kulüpler sezona kötü başlangıç..
    30. 'Uzay enkazı' insanlığın keşif..
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı
    'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı
    Metrobüs krizinin sebebi oldu!
    Metrobüs krizinin sebebi oldu!
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2019
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor