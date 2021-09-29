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Gündem Abdurrahman Dilipak'tan Cübbeli Ahmet Hoca'nın 'İmam Hatip okulları çağrısına' dikkat çeken yorum!
Gündem

Abdurrahman Dilipak'tan Cübbeli Ahmet Hoca'nın 'İmam Hatip okulları çağrısına' dikkat çeken yorum!

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Cübbeli Ahmet Hoca'nın İmam Hatip okullarına ilişkin tepki çeken sözlerini değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 23:56:00 - 2021-09-30 00:26:26

 Yeniakit.com.tr 

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Cübbeli Ahmet Hoca'nın, "Çocuklarınızı imam hatip lisesi ve ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin. Düz okullara gönderin daha az hasarla çıkar. Ben bunu gördüm denedim." sözlerini değerlendirdi.

'İmam hatipler açık lise yapılmalı'

Dilipak, İmam Hatip okullarının kurulduğu günden beri tartışılan bir konu olduğunu söyleyerek, "Demokrat Parti döneminin başlaması ile ezanın Arapça'ya çevrilmesi, Kur'an kurslarının açılması, din eğitimi verecek kişilere ihtiyaç duyulmasına sebep oldu. Tek parti döneminde cenaze namazı kıldıracak İmam kalmamıştı." dedi. İmam Hatip okullarının ülkemiz için gerekliliğine dikkat çeken Dilipak, İmam hatiplerin açık liseye dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti. Dilipak, böylece farklı liselerde okuyan öğrencilerin de İmam Hatip okullarından faylanabileceğini belirtti.

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