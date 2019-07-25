Abdurrahman Dilipak’tan arsız laiklere tokat gibi cevap: Mini etekle Musevi mezarlığına gidin...

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak, Çanakkale’deki şehitlikler başta olmak üzere kutsal mekanların hassasiyetine ilişkin yeniakit.com.tr’ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dilipak, arsız laikçilere “Edep Ya Hu!” diyerek tepki gösterdi!

Çanakkale’deki şehitlik alanında kamp kuran CHP’lilerin, içkili alem yaparak büyük saygısızlık yapmasını hatırlatan Abdurrahman Dilipak, haberimize tepki gösteren arsız laikçilere “Edep Ya Hu!” diyerek seslenirken, “Mezarlıklar Kültür Park değildir.” şeklinde konuştu.

Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!

“Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada böyledir”

Şehitliklerde ve tüm mezarlıklarda içkili toplantı ile adap-edep dışı saygısızlıkların yapılmaması gerektiğine dikkat çeken Abdurrahman Dilipak, şöyle konuştu:

“Sadece şehitlikler değil, mabed, ölüm, mezarlık ya da halkın özel anlam yüklediği, onların tarihlerinde ayrı bir anlam ve değer kazanan, mekanlarına girerken edeple girmek gerekir. Bu sadece Müslüman Türkiye’de değil tüm dünyada böyledir.”

“Şehitliklerde mini etekli, laubali tavırlarla dolaşamazsınız”

Yeniakit.com.tr’nin “Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!” haberine tepki gösteren arsız laikçileri sert bir dille eleştiren Abdurrahman Dilipak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğer bir kutsaldan söz ediyorsanız, en azından onların inançlarına karşı edep gerekir. Mesela kilisede yüksek sesle konuşursanız sizi uyarırlar. Kiliseye şapkayla girilmez mesela, köpekle girilmez. Bir havraya girecek olursanız, yanınızda bir rehber bulunur. Şehidlik denilen yer de ayrıca dini ve tarihi bir anlam taşır. Girerken, dolaşırken, çıkarken edeple girilir çıkılır. Mesela Çanakkalede kimi Haç çıkarıyordur, Müslüman mezarlığında ise Kur’an-ı Kerim okunuyordur.. Mini etekli, laubali tavırlarla dolaşamazsınız, müzik dinleyerek eğleniyorsuz diye muziplikler ve şakalar yaparak çevrenizdekilerin dikkatlerini dağıtıp, hasassasiyetlerini görmezden gelemezsiniz.”

“Bu ipin ucu içkili toplantılara kadar gider”

Şehitlere ve bütün kabirlere saygı göstermek her bir insanın görevi olduğunu hatırlatan Abdurrahman Dilipak, “Şehitlik denilen yer ‘Kültür Park’ olunca gençlik parkına da döndürülebilir ve bunun sonu içkili toplantılara kadar gider.” dedi.

“Mini etekli ve dekolteli olarak Ermeni ya da Musevi mezarlığına gidin bakalım, neler oluyor”

Çanakkale’de çok daha büyük ayıpların varlığından söz eden Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak, sözlerini şöyle tamamladı:

“İngiliz mezarlığında yatan, başlarına haç çakılmış Hintli Müslümanlar, Fransız mezarlığında yine başlarına haç çakılmış Senegalli Müslümanlar var. Hilafet merkezi Almanlar tarafından işgal edilirken halifeyi kurtarmak için seferberlik düzenledik, ‘gönüllü topluyoruz’ diye getirip Çanakkale’de karaya sürdükleri Müslümanlar hem aldattılar ve hem de müthiş bir ikiyüzlülükle mezarlarının başına haç çaktılar. Biz de gidiyoruz Çanakkale ‘zaferi’ kutlaması yapıyoruz. Batıda mezarlıkların yanında idari birimler vardır ve aynı zamanda bu mezarlıklar kiliselerin kontrolündedir. Türikye’de de bir Ermeni, bir Musevi veya bir Sabatay mezarlığına ‘mini etekli ve dekolteli’ gidin bakalım neler oluyor. Bu tür olaylar karşısında söylenecek tek söz var: Edep Ya Hu!”