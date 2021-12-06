Abdurrahman Dilipak uyardı: İşler kontrolden çıkarsa bundan kimse kazançlı çıkmaz

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Yeni Akit Youtube kanalında konuşan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, "ekonomik kriz" çığırtkanlığı ile sokaklara inip, iktidarı hedef alanları değerlendirdi.

'İşler kontrolden çıkarsa bundan kimse kazanmaz'

"Bugün Türkiye'de çok ciddi bir kutuplaşma yaşanıyor." diyen Dilipak, "İktidar ve muhalefet arasında makas giderek açılıyor. Söylemler gün geçtikçe radikalleşiyor." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta İstanbul ve Ankara'da sokaklara çıkıp, gösteri ve yürüyüş yapanları hatırlatan Dilipak, "İşler kontrolden çıkarsa bundan kimse kazançlı çıkmaz. Herkes birlikte kaybeder. Zaten kazanırsak da birlikte kazanacağız, kaybedeceksek de birlikte keybedeceğiz." dedi.

Dilipak sözlerini, "Maalesef Türkiye'de siyasi kutupların giderek polarize olması bu süreci olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ben önümüzdeki günlerde yine buna benzer olayların yaşanmasından endişe ediyorum." diyerek tamamladı.