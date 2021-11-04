Abdurrahman Dilipak: Gündüz kuşağı programları bilinçli bir saldırı

Yeniakit.com.tr

Gündüz kuşağı Realty Show programlarındaki aile içi ahlaksızlıklar canlı yayınlarda anlatılmaya devam ediyor.

Ahlaksızlık kontrolden çıktı!

Toplum ahlak yapısını hedef alan programlar adeta kontrolden çıkmış durumda. Bir yandan canlı yayında eşlerinden şüphelenip "babalık testi" yaptıranlar, diğer yandan ailesini terk edip başka birisinin yanına kaçan erkekler ve kadınlar, hemen her ahlaksızlık 80 milyon izleyicinin gözleri önünde anlatılıyor.

'Bilinçli bir saldırı'

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, gündüz kuşağında seyrettirilenlerin toplum ahlak yapısı ile birlikte dini hayatı da hedef aldığını söyledi.

Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dilipak, kadın kuşağı programlarının hedefini şöyle anlattı: "Bilinçli bir şekilde toplumların din ve ahlak bağlarına yönelik bir saldırı söz konusu."