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Gündem Abdurrahman Dilipak değerlendirdi: PCR test zorunluluğu bir tuzak
Gündem

Abdurrahman Dilipak değerlendirdi: PCR test zorunluluğu bir tuzak

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile uygulanan PCR test zorunluluğunu değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 23:05:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisi İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile yürürlüğe giren "PCR test zorunluluğu"na ilişkin değerlendirmelerde bulunan, "PCR testi üreten kişi bile bunun güvenli olmadığını söylüyor." dedi. "Bu bir tuzak." ifadesini kullanan Dilipak, "Gereksiz yere bir yığın para harcanak. Ben bu oyuna devletin düşmeyeceğine inanıyorum." diye konuştu.

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