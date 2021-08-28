Abdurrahman Dilipak değerlendirdi: PCR test zorunluluğu bir tuzak

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Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisi İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile yürürlüğe giren "PCR test zorunluluğu"na ilişkin değerlendirmelerde bulunan, "PCR testi üreten kişi bile bunun güvenli olmadığını söylüyor." dedi. "Bu bir tuzak." ifadesini kullanan Dilipak, "Gereksiz yere bir yığın para harcanak. Ben bu oyuna devletin düşmeyeceğine inanıyorum." diye konuştu.