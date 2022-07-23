Abdurrahman Dilipak: AK Parti Kayseri'de moral buldu!

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Toplu açılış ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'ne katılmak üzere Kayseri'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentte açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kayseri mitinginde vatandaşlar meydanı doldururken, Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

'Elbette sosyal psikoloji de önemli'

AK Parti’nin Kayseri’de moral bulduğunu söyleyen Dilipak meydanlardaki kalabalığın psikolojik etkisinin yüksek olduğunu belirtti. Dilipak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ak parti Kayseri'de moral buldu. Meydanlardaki kalabalık tek başına her şey değil ama psikolojik etkisi yüksek. Ama aslında bu iş biraz da organizasyon işi. Biraz da konjonktürel. Elbette sosyal psikoloji de önemli.