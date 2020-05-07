  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Abdurrahim Albrayk’tan Mustafa Cengiz paylaşımı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan Başkan Mustafa Cengiz için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 10:03:22 -
Abdurrahim Albrayk’tan Mustafa Cengiz paylaşımı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan Başkan Mustafa Cengiz için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.


Yaşadığı sağlık probremlerinden dolayı hastanede tedavi altında bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için sarı-kırmızılı kulüpten bir açıklama yapılmış ve Cengiz’in bir dizi operasyon geçireceği açıklanmıştı.


Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da sosyal medya hesabından Mustafa Cengiz’e destek oldu. Albayrak, Cengiz ile bir fotoğrafını paylaşarak, "Dualarımız seninle sevgili Başkanım" notunu düştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı