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Spor

Abdurrahim Albayrak’a sert çıkış: Parasını da sen öde

Abdurrahim Albayrak’ın Falcao’yu transferinde çok uğraştığı fakat Falcao’nun bu sezon istenilen performansı veremediği için Galatasaraylı yöneticilerden azar işittiği öğrenildi. Albayrak’ın bu konuda büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 10:23:00 -
Abdurrahim Albayrak’a sert çıkış: Parasını da sen öde

Galatasaray bir kriz de Radamel Falcao konusunda yaşıyor. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle tam 25 maç kaçıran yıldız golcünün alacakları nedeniyle sıkıntı çıkarması, yönetim kurulunun da gündemine geldi.

Başkan Mustafa Cengiz ve birkaç yöneticinin Albayrak’a, "Falcao’yu ben getirdim diyordun, şimdi parasını da sen öde" diye çıkıştığı öğrenildi.

Abdurrahim Albayrak’ın ise bu tepki karşısında büyük üzüntü yaşadığı ve bir süre konuşmama kararı aldığı belirtiliyor.

Yaz aylarında Falcao’nun transferinin gecikme sebebi olarak, Albayrak’ın tecrübeli futbolcuya sarılmış halde verdiği poz gösterilmişti.

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