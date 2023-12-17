Abdulmetin Balkanlıoğlu'nun yılbaşı uyarısı yine gündemde!
Haçlı-Hilal çatışmalarının yaşandığı günümüzde yılbaşının da yaklaşmasıyla "noel" tartışmaları Türkiye'de yine başladı.
Bazı alışveriş merkezleri haç şeklinde hediye tasarımı yaparak gündeme gelirken, Marmara Üniversitesi'ndeki bir grup azınlık öğrenci de "Noel ağacı" dikip, başında nöbet tutarak tepki çekti.
Merhum Abdulmetin Balkanlıoğlu Hocaefendi'nin yılbaşı kutlamalarına ilişkin verdiği vaazı yaşanan bu tartışmalarla birlikte yine gündem oldu.
Balkanlıoğlu Hocaefendi vaazında, Müslümanın hayatında yılbaşı günü en ufak bir değişikliğin olmaması gerektiğini anlatıyor.