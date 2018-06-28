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Abdüllatif Şener'den CHP'lileri kızdıracak sözler: Oyları arttırdım!

Abdüllatif Şener'in bu sözleri CHP'lileri kızdıracak! CHP'nin Konya 1. sıra adayı olan Abdüllatif Şener, Konya'da CHP'nin 9,2 olan oyunu 9,7'ye çıkardı diye büyük bir sevinç yaşıyor.

28 Haziran 2018 Perşembe 21:29
Abdüllatif Şener'den CHP'lileri kızdıracak sözler: Oyları arttırdım!

24 Haziran seçimlerinde milletvekili seçilen isimler birer birer il seçim kurullarından mazbatalarını alıyor.

O isimlerden biri de CHP'nin Konya'dan aday gösterdiği Abdüllatif Şener oldu.

SEVİNÇ YAŞIYOR

Uzun bir aradan sonra vekil olan Şener, şehirde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını artırdığı için de mutlu. Abdüllatif Şener, bu durumu Twitter hesabından şı sözlerle paylaştı: "Bugün Konya’dayım. Milletvekili mazbatamızı aldık. Daha önceki seçimde %9.2 olan Konya’daki CHP oyları bu seçimde %9.7 oldu. Türkiye genelindeki 3 puanlık düşüş dikkate alındığında, Konya’daki oy artışı %40 civarındadır. İl/İlçe, kadın ve gençlik teşkilatımızı kutluyorum."

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 21:29
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YORUM YAZ

  • kalelikaleli5 sa önce
    hani cehapenin milletvekili sayısını dört edecektin öyle demiyor muydun yakışıyor mu yalancılık.
  • FehmiFehmi5 sa önce
    CHP niye kızsın ki? Oy almak içi onu aday göstermedi m?
  • Yunus 16Yunus 166 sa önce
    NE PİŞKİN YALANCI ADAMSIN, KONYA DA DAYAK YEMEDİĞİN KALDI. CHP NİN OYLARINI DÜŞÜRDÜN.
  • şehrin öbür ucundan koşarak gelen adamşehrin öbür ucundan koşarak gelen adam6 sa önce
    "dindar kamer" meclise hoş geldin.akp nin ve mhp nin "başının belası" olacaksın.tek başına meclisi sallayacaksın.aslında saadet stratejik bir hata yapmıştır.bilge başkan bu hatayınasıl yaptı hayret.oysa çaktırmadan cumhur ittifakından seçime gidecek ve en az 40 milletvekili çıkaracaktı.mhp yüzde 7 de seyredecekti.belki de 5 lerde.önümüzdeki yasama yılında ki çok kritik uyum yasaları yapılacaktı ki erdoğan meclise çok ihtiyaç duyacaktı..siz saadet olarak dini ağırlıklı yasa taslakları getirerekveya akp ve mhp nin getirdiği seküler taslaklara muhalefet ederek akp ve mhp nin ne kadar seküler olduğunu halka gösterip önümüzdeki yerel seçimlerde akp ve mhp ye sürpriz yaşatacaktınız..hatırlatmakta yarar var ki refah partisi yerel idarelerdeki başarısından önce meclisteki erbakanın kahramanca direnişi ile halka kendini tanıtmış ve yerel idarelerde de kendini ispatlayınca 1995 de yüzde 21 ile birinci parti olmuştu.aslında tam yüzde 35 alacak iken kapatma cezası geldi ve mhp ye gün doğdu.yoksa mhp nin marifeti değildi yüzde 20 almak.daha sonra mhp nin zaten 2001 de gerçeği görülünce yüzde olarak geriledi.kendi oyu olan yüzde beşlere doğru.akp ikinci döneminde milli görüşten gömlek çıkardığını ilan ednce yok olmaya yüz tutacaktı ki "bülent arınç" çizgisini yanına aldı milli görüş boşluğunu doldurmak istedi.mit tırları gerçeği ortaya çıkarınca büyük insan tedbir almak zorunda kaldı.bunun üzerine karşı hamle geldi.buna karşı da hamle alınca ve kısmen başarılı oldu.derken bir şeyler gördü ve seçime gitti..neyse diyeceğim şu ki mhp ve akp ye karşı muhalefet yaparken ekonomik değer ve söylemlerle değil daha çok dini söylem ile muhalefet edin.bu konuda ne mhp nin ne de akp nin özsermayesi var.zira akp ve mhp ile kamuyu milyonlarca insan ile ve üyelerini de maddi imkanlarla desteklerken onlara ekonomik söylemlerle galip gelemezsiniz.altını kalınca çiziyorum dini söylemle sıkı muhalefet ederseniz akp ve mhp ye galip gelirsiniz.bir sene böyle yaparsanız yerel seçimlerde akp yi büyük bir sürpriz bekliyor.mufsid değilim maazallah.elbette erdoğanın başarılı olmasını isterim. Seçim akşamına kadar sıkı bir erdoğan taraftarıydım.ama seçim sonrası erdoğanın söylemleri umutları silmiştir.hala sanıyor ki yüzde on iyi parti ve yüzde on mhp oyları ekonomik çözümü onlrda bekleyenlerler ve milliyetçi beklentileri olan insanlar.....buraya da bir şeyler yazılacaktı ruhsat çıkmadı akıl'dan .. neyse ya beni çok da ilgilendirmiyor..kim iyilik yaparsa kendi lehine kim kötülük yaparsa kendi aleyhine.herkese selam.
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