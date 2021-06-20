Abdullah Poyraz kimdir? Abdullah Poyraz tutuklandı mı?

İzmir'de HDP İl Başkanlığı’na düzenlenen saldırıda öldürülen Deniz Poyraz’ın babası, kızının cenazesinde Terör Örgütü PKK propogandası yaptı. Terör örgütü elebaşı, bebek katili Abdullah Öcalan için "Serok Apo Sağolsun" sloganı atan Abdülilah Poyraz'a sosyal medya'da #AbdülilahPoyrazTutuklansın etiketiyle tepki yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları Abdullah Poyraz’ın provokasyonlarına ilişkin olarak “Alenen Türk Devletini ve askerini hedef gösteren, terörü öven bu kişi tutuklansın. Bu ülkede bu topraklar için şehit olan insanlara alenen hakaret edilmiştir. Türkiye’yi alenen tehdit eden bu şahıs elini kolunu sallayarak gezmemeli, Hiç kimse terörü övemez, terör propagandası yapamaz. Oğlunu şehit veren baba "Vatan sağolsun" derken kimse yüzüne bile bakmadı ama bu PKK’lı propaganda yaptı tüm kameralar ona çevrildi. Allah bu ülkenin ekmeğini yiyip suyunu içip hainlik peşinde koşanlara ve ülkeyi bölmek isteyenlere fırsat vermesin. Öyle düşüncede olanların da belasını versin. Amin. Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk askerini hedef alan, Türk düşman, terör yardakçısı bu şahıs tutuklansın.” Abdullah Poyraz’ın gözaltına alınıp alınmayacağı, tutuklanıp tutuklanmayacağı merak ediliyor.